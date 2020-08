Sanitarios que desarrollan su trabajo en el Punta Europa de Algeciras denuncian que no fue respetado el protocolo después de que una ciudadana en el segundo trimestre de su embarazo fuese ingresada en la UCI de dicho hospital. Los enfermeros sostienen que ni se les realizó test alguno ni fueron puestos en cuarentena y que con ellos se ha puesto en peligro de contagio por el Covid-19 tanto al personal sanitario como al resto de pacientes. Los afectados califican la situación de “intolerable”.

Este martes Europa Sur dio a conocer que una vecina de la comarca, embarazada, había sido ingresada en la UCI del hospital Punta Europa después de que hubiese dado positivo en el test que detecta la presencia del coronavirus.

La embarazada es asintomática y permanece en la UCI como consecuencia de otro tipo de afecciones. Después de haber dado positivo en esas circunstancias lo habitual es que hubiese pasado al recinto destinado a infecciosos y no la Unidad de Cuidados Intensivos, pero el primero se encontraba en obras. De hecho, se ha ordenado su apertura ante la presencia de numerosos positivos en las últimas horas.

La chica ingresa, por cuestiones que nada tienen que ver con el coronavirus, en la planta de maternidad, como es habitual en casos como el suyo. La fortuna quiso que las circunstancias permitiesen que durante su estancia en la misma no compartiese habitación con ninguna otra futura mamá, aunque sí recibió visitas. De acuerdo al proceso habitual tarda un día en conocerse el resultado “del test que se le hace a todo el mundo” nada más acceder al recinto sanitario, explica una de las denunciantes, que solicitan expresamente que no se dé a conocer su identidad.

“Al día siguiente se conoce que la PCR da positivo y como en ese momento la planta que se reservó para las personas infectadas estaba en obras, se decidió que fuese a un box en la UCI porque el lugar ideal, ya que está sola y aislada”, detallan. “De todas formas ella sigue sin síntomas”.

“Lo ideal es que cuando alguien llega a urgencias se le hiciese un test rápido como sucede en otros hospitales y cuando se confirmase que no da positivo fuese trasladado a la planta donde correspondiese, no que por ejemplo en este caso estuvo un día en el hospital con el riesgo de que se contagie el personal con el que tiene contacto y éste, al resto de los enfermos”, lamentan los denunciantes.

“Hasta el momento no se ha producido ningún positivo más dentro del hospital, pero eso tiene un periodo de incubación y no podemos garantizar nada hasta dentro de dos semanas, lo que, como poco, supone una angustia innecesaria y más trabajando en el grado de estrés que lo estamos haciendo”, puntualizan.

“No es normal que en esta situación se haya suspendido el protocolo, que ni se nos hayan realizado pruebas ni se nos haya aislado, porque cualquiera de nosotros puede estar asintomático con todo lo que eso implica”, recalcan.

“Se entiende que es verano, que estamos más cortos de personal, pero eso no puede suponer que no se mantenga el protocolo, es peligrosísimo”, advierten, al tiempo que matizan que aunque “se han oído rumores” al menos a la mayor parte del personal no le han sido anulados ni descansos ni vacaciones.

El personal sanitario del hospital algecireño es especialmente sensible a este tipo de situaciones, ya que el pasado mes de abril falleció a los 57 años una de sus compañeras, Mari Ángeles, natural de Jerez pero residente en Tarifa, víctima del coronavirus.