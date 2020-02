El coronavirus deja sin mascarillas a las farmacias del Campo de Gibraltar

La crisis del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado sin mascarillas a las farmacias del Campo de Gibraltar. El desabastecimiento, generalizado en todo el país, no se debe a que la epidemia haya causado una alerta desatada entre los ciudadanos de la comarca, sino porque los distribuidores de productos farmacéuticos están dando prioridad a hospitales y lugares que pueden estar más expuestos al contagio. En algunos casos también han vendido grandes cantidades a ciudadanos chinos que tenían previsto viajar a su país de origen o para enviarlas a familiares.

En una visita a una farmacia de Algeciras, Europa Sur comprobó este lunes que no había mascarillas para prevenir el contagio del coronavirus, del tipo FFP2. No es la mascarilla quirúrgica habitual, sino una que cuenta con varias capas para filtrar hasta el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. En el establecimiento explicaron que el problema no tiene que ver con una compra masiva, sino que la escasez procede directamente de los distribuidores. "Podemos pedirla, pero nunca llegan. Ya nos ha pasado con algún pedido", indica una farmacéutica. Entre los clientes que han ido a por mascarillas y se han tenido que volver sin ellas hay, sobre todo, personas que tenían previsto hacer un viaje en avión y querían un método de prevención para su estancia aeropuerto.

En algunas farmacias -pocas- aún quedan mascarillas quirúrgicas, pero no son efectivas contra el coronavirus porque no son capaces de filtrar pequeñas gotas y partículas del aire, ni previenen la entrada de estas cuando se inhala. Las del tipo FFP2, las recomendadas, crean un sello hermético contra la piel para no permitir que pasen las partículas más pequeñas.

Otra opción para los que necesiten este método de prevención ante el coronavirus es buscar a través de internet, aunque en este caso tampoco es fácil encontrarlas ni en tiendas online de farmacias ni en Amazon. En este caso, conviene consultar bien las características del producto para comprobar que cumplen con la homologación necesaria ante la infección.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la propagación del virus establecen la utilización de las mascarillas N95, que en Europa equivalen a las FFP2. La normativa europea establece una catalogación de tres niveles: FFP1, FFP2 y FFP3. El nivel de protección tipo FFP2 está recomendada para el personal sanitario que entre en contacto con pacientes infectados con el coronavirus, con la precaución de emplear el nivel más alto en caso de realizar intervenciones.