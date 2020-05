El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Algeciras, Sergio Pelayo, considera que las limitaciones para la actividad comercial durante la Fase 0 del plan de desescalada han llevado a muchos empresarios a esperar para la vuelta al trabajo en lugar de abrir con cita previa desde este lunes, 4 de mayo.

"Las medidas gubernamentales impuestas en los decretos asociados al estado de alarma han sido la causa principal de que la mayoría de los comercios de la ciudad que hoy podrían haber abierto sus puertas, con condiciones, hayan decidido esperar para volver a la actividad", ha explicado Pelayo tras pulsar el estado del sector.

El edil apunta a que hay varias cuestiones que han llevado al pequeño y mediano comercio a permanecer a la espera de un cambio de condiciones "que les haga más llevadera la vuelta a la normalidad". "Por un lado está la contradicción de que sigue prevaleciendo la premisa de 'quédate en tu casa' a pesar de que cada vez son más las posibilidades de salir a la calle. Primer obstáculo: si la gente no puede o no debe salir a la calle, el volumen de posibles compradores se reduce notablemente", ha comentado el concejal algecireño.

Y la cita previa, según Pelayo, no es garantía de ventas. "Aunque exista la cita previa, en determinados comercios esta no significa una venta. El cliente puede ir a comprarse una prenda de vestir y si por cualquier cuestión no le satisface, el comerciante debe ahora proceder a su desinfección o retirarla de su exposición al público durante un periodo de tiempo en el que no podrá disponer libremente de la misma. Un inconveniente, sin lugar a dudas", ha detallado.

Aún así, peluquerías, centros de estética y todas aquellas que ofrecen atención personalizada sí han abierto sus puertas con cita previa, al igual que los establecimientos de productos de primera necesidad que ya estaban activos. Muchos de éstos últimos no sólo continúan abiertos sino que han ampliado el horario de apertura y si antes abrían en horario de mañana, desde hoy también lo harán por la tarde.

Para Pelayo, "estamos supeditados a unas pautas impuestas por el Gobierno de la Nación que dejan muy poco margen para que la pequeña y mediana empresa pueda arriesgarse a la apertura cumpliendo con los requisitos legales".

"Desde el Ayuntamiento seguiremos facilitando, dentro de los márgenes que poseemos, la vuelta a la normalidad del tejido comercial en la ciudad, al igual que continuaremos informando al sector de las nuevas medidas que se adopten y recopilando las propuestas de todos los implicados directos", ha concluido el concejal.