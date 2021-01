El grupo municipal de Adelante Algeciras ha solicitado a la Junta de Andalucía que habilite los centros sanitarios privados del Campo de Gibraltar para atender pacientes contagiados de coronavirus, bajo el mando único del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

“No es de recibo que el Hospital Punta de Europa esté preparando el traslado de pacientes Covid al Hospital Puerta del Mar de Cádiz porque se encuentra desbordado, mientras que en la comarca hay centros sanitarios privados que pueden ser utilizados para aliviar la saturación que padecen en este momento de la pandemia”, según el portavoz de la formación, Javier Viso.

Asimismo abunda que “no tiene lógica que se deriven estos pacientes a otros hospitales de la provincia de Cádiz, ya que hay municipios dentro de la provincia que también se encuentran en una situación muy complicada en cuanto a la tasa de incidencia del coronavirus y si los centros no están saturados ya, seguramente lo estarán en los próximos días, por lo que entendemos que no es una solución de futuro”.

En este sentido, desde la formación política se insiste en que el Campo de Gibraltar necesita refuerzos sanitarios tanto en los hospitales como en Atención Primaria. “Echamos en falta un anuncio específico el pasado viernes por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de un plan de refuerzo para la comarca ya que nos encontramos en el peor momento de la pandemia y nuestros hospitales son los que peores datos presentan en la provincia”, afirma Viso.

Por otro lado, desde Adelante Algeciras se insiste en la necesidad de que se priorice la vacunación al personal de ayuda a domicilio al ocuparse de un colectivo de la ciudadanía especialmente sensible.

Para el portavoz de la formación de izquierdas, el protocolo que se ha puesto en marcha en el Hospital de Algeciras con respecto al Covid no ha funcionado y prueba de ello es el brote originado esta semana en la planta de Oncología y Hematología.

“Han vuelto a tropezar con la misma piedra tanto en las residencias de ancianos como en los hospitales donde los protocolos de prevención frente a la contagios se ha demostrado que no han funcionado”, lamenta Viso.

Con respecto al cierre perimetral de los municipios del Campo de Gibraltar anunciado el viernes por el presidente de la Junta de Andalucía para esta formación no va a resultar efectivo “ya que hay muchos ciudadanos cuyos trabajos están en otras localidades de la comarca y por tanto, es imposible controlar los contagios ya que al final la movilidad es indispensable en estos casos”.

Viso también solicita explicaciones acerca del control en Gibraltar, ya que son miles los trabajadores españoles que a diario tienen que cruzar la Verja.