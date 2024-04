De conversaciones

En esta época en la que nos ha tocado vivir, en la que las pantallas de los teléfonos abarcan casi todas las horas del día, el placer de la conversación en el lenguaje de Cervantes se me antoja un oasis. Entre tanta basura digital, pienso que una buena dosis de charla es el equivalente a una sesión con el psiquiatra, ya sea entre amigos, pareja, amantes o con desconocidos por conocer. Este ritmo de vorágine y vértigo de nuestro día a día bien se merece no perder las buenas costumbres y retomar por unos minutos el placer de dialogar, mientras todo a nuestro alrededor sigue girando cual tiovivo en verbena de barrio. Como bien dijo Louise May Alcott: "El debate es masculino; la conversación es femenina...". Las palabras fueron, son y serán el futuro. Si nos dieron el poder de hablar sería por algo. No obviemos ese don maravilloso y hagámosle un hueco en nuestra agenda. Nuestro cerebro lo agradecerá. He dicho.