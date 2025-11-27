El Congreso rechaza las mociones del PP y Vox para mejorar la protección de los policías y sancionar el petaqueo

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves sendas mociones del PP y Vox en las que reclamaban al Gobierno medidas para proteger a los policías y guardias civiles y para mejorar la respuesta ante el narcotráfico. También solicitaban la reprobación del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, por su "nefasta" gestión de política de Interior.

La moción del PP pedía impulsar cambios legislativos para reconocer la profesión de riesgo de los agentes y funcionarios de prisiones. El texto ha sido rechazado por 175 votos en contra del PSOE, Sumar y sus habituales socios parlamentarios, además de Junts, mientras que ha recibido el respaldo de 171 votos, los del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).

La iniciativa de los de Alberto Núñez Feijóo también reclamaba medidas para sancionar el petaqueo y castigar la multirreincidencia, entre otros aspectos como la equiparación salarial para mejorar salarios de policías y guardias civiles.

La propuesta de Vox ha cosechado un rechazo similar a la del PP. Así, el PSOE, Sumar y sus socios, además de Junts, han votado en contra de su moción (sumando 176 escaños), mientras que el PP, Vox y UPN lo han hecho a favor (171 escaños).

Vox pedía que las agresiones a policías sean tipificados como eurodelitos, como contempla el informe de la misión del Parlamento Europeo, y apostaba por recuperar la unidad de OCON-Sur e impulsar reformas legales para endurecer las penas por las agresiones a policías, "introduciendo un agravante específico para quienes ataquen a policías nacionales y guardias civiles".

El texto incluía una censura al ministro Marlaska por la gestión al frente de la cartera de Interior y por su "obstrucción" a las investigaciones llevadas a cabo por una delegación del Parlamento europeo relativas al esclarecimiento del asesinato de guardias civiles en Barbate (Cádiz) perpetrado por narcotraficantes el 9 de febrero de 2024.