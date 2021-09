Ruiz Boix logra el apoyo de los pesos pesados del PSOE de Cádiz

El sector del PSOE de Cádiz crítico con Irene García hizo este viernes su primera muestra de fuerza. Fue en la plaza de San Antonio de Cádiz, donde una treintena de cargos arropó a Juan Carlos Ruiz Boix tras presentar su candidatura a liderar una lista de delegados al congreso federal.

En esta presentación actuaron como representantes legales el secretario provincial de Juventudes Socialistas y portavoz en El Puerto, Ángel González, y la secretaria general del PSOE de Olvera, Remedios Palma. Entre los presentes estaban, por ejemplo, Fran González, Mamen Sánchez, Patricia Cavada, Ana Carrera, Javier Pizarro, Antonio Cepero, Juan Cornejo, Gemma Araujo, Santiago Galván, Isabel Moreno, Alfonso Moscoso, Manuel Jiménez Barrios, Fernando López Gil, José Ramón Ortega, Rocío Arrabal e Isabel Beneroso. La candidatura dice representar al 70% de la militancia.

“Conformamos un proyecto de unidad, con representación de todas las comarcas de la provincia, y donde caben todos los socialistas gaditanos, con el reto de trasladar al próximo Congreso Federal proposiciones que beneficien al conjunto de la sociedad y, especialmente, aquellas que mejoren la vida de las gaditanas y de los gaditanos”, expresaron los críticos en un comunicado.

La candidatura cuenta entre sus integrantes con varios destacados dirigentes del PSOE en el Campo de Gibraltar, como Gemma Araujo, Rocío Arrabal, Isabel Beneroso, Fernando Silva, Daniel Perea y Gema Pérez, entre otros, que estuvieron presentes en la foto de familia.

Como representantes legales de la lista figuran el secretario general de JSA Cádiz y portavoz del grupo municipal del PSOE en El Puerto de Santa María, Ángel González, y a la secretaria general del PSOE Olvera, Remedios Palma.

Según los críticos, “todos ellos representan al 70% de la militancia de la provincia de Cádiz”. Se trata, añaden, de “un grupo abierto para sumar cuantos militantes así lo estimen oportuno y necesario para que este proceso sirva de impulso para refrescar al PSOE de Cádiz, un proceso para que salga reforzado el partido y para que todos y todas nos podamos sentir orgullosos de representar el socialismo gaditano”.Durante los próximo días, representantes de esta candidatura anuncian que mantendrán “contacto con toda la militancia gaditana, para obtener en el plazo de 10 días los avales necesarios y, al mismo tiempo, para exponer y argumentar los cambios que debemos impulsar en el PSOE de Cádiz para sumar a todas las Agrupaciones, al proyecto que lidera Juan Espadas, en el PSOE de Andalucía, y para fortalecer el proyecto de la dirección federal que dirige Pedro Sánchez”.

A la presentación de la candidatura, acompañaron a Juan Carlos Ruiz Boix militantes de más de 40 agrupaciones socialistas gaditanas, aseguran.

Irene García, tranquila

La actual secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, se mostró tranquila ante el proceso interno que se abre ahora en su partido y que culminará con el congreso provincial de diciembre en el que se dilucidará si se mantiene o no al frente del mismo, una responsabilidad que viene asumiendo de manera ininterrumpida desde julio de 2012, informa Elisa Armario. Ayer, y tras hacerse pública la corriente alternativa liderada por Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, la máxima responsable del partido en la provincia optó por ningunerar a sus miembros: “No sé quiénes son”, dijo ante los medios de comunicación en un acto que presidió en Arcos como presidenta de la Diputación.

Pocas horas antes de que ese sector crítico hiciera su primera muestra de fuerza con una fotografía en la plaza de San Antonio de Cádiz en la que Ruiz Boix aparecía respaldado por una treintena de cargos públicos y orgánicos del PSOE, Irene García lanzó un mensaje en el que intentaba hacer ver que tenía el partido controlado o que, al menos, no hay una guerra interna.

“No sé quién es ese sector crítico del PSOE. No puedo valorar lo que desconozco y, en este caso, no conozco esa lista”, reiteró García. Y a continuación se preocupó en dejar claro que para nada se siente cuestionada: “Yo tengo un gobierno provincial (en la Diputación) que está conformado por un grupo de personas y en el que nadie ha dicho que se va porque no crea en el impulso del mismo. Y tengo también una dirección del partido en la que nunca, en ninguna ejecutiva anterior, alguien haya manifestado que esté en contra del trabajo que se realiza”.

Curiosamente ese ninguneo al sector crítico lo realizaba la política sanluqueña en un acto en el que había dos de sus diputados provinciales (la arcense Ana Carrera y el alcalaíno Javier Pizarro) que a renglón seguida se trasladaban a Cádiz para arropar a Ruiz Boix, otro integrante del gobierno provincial.En el PSOE de Cádiz se han presentado dos candidatos a encabezar las listas de delegados al congreso federal del partido a celebrar en octubre en Valencia. Habrá por tanto dos listas: una encabezada por Irene García y la otra por Ruiz Boix, que ha sido curiosamente su vicesecretario provincial en los nueve años que suma al frente del PSOE gaditano.