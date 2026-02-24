Un conductor de autobús en Algeciras casi sextuplica la tasa de alcohol con 25 pasajeros rumbo a Tarifa

La intervención de una pasajera evitó lo que pudo convertirse en una tragedia en la carretera entre Algeciras y Tarifa, la N-340. Agentes de la Policía Local de Algeciras interceptaron al conductor de un autobús que casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para profesionales del transporte, según ha informado el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Los hechos se produjeron cuando una de las viajeras, alarmada por el comportamiento del conductor, telefoneó a la Sala del 092 para alertar de que el chófer presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol. En el vehículo viajaban otras 25 personas y se dirigía desde Algeciras hacia el puerto de Tarifa.

La llamada fue determinante. La mujer facilitó a los agentes todos los datos necesarios —matrícula, características del vehículo y dirección en la que circulaba—, lo que permitió activar de inmediato un dispositivo de localización.

Efectivos del Grupo de Atestados, junto a agentes de la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC), lograron interceptar el autocar en una vía de servicio. Tras identificar al conductor, procedieron a someterlo a la prueba de alcoholemia.

El resultado inicial fue de 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el máximo permitido para conductores profesionales es de 0,15. Posteriormente, en la segunda y tercera prueba reglamentarias, el resultado definitivo quedó fijado en 0,74 miligramos por litro, una cifra que sigue multiplicando ampliamente el límite legal establecido para este colectivo.

Al tratarse de una vía interurbana cuya competencia corresponde a la Guardia Civil, los agentes de la Policía Local comparecieron en la Comandancia del Instituto Armado para instruir las diligencias oportunas.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la rápida actuación policial y la responsabilidad de la pasajera que dio la voz de alarma. Una intervención que, subrayan, pudo evitar consecuencias irreparables en una de las principales conexiones viarias del Campo de Gibraltar.