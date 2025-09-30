Condenado a tres años de cárcel por intentar cruzar el Estrecho de Gibraltar en una embarcación con siete inmigrantes

Un hombre ha sido condenado este martes a tres años de prisión por haber intentado cruzar el Estrecho de Gibraltar en una embarcación con siete inmigrantes, que habían abonado unos 3.000 euros cada uno para el traslado.

El juicio ha tenido lugar en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde el acusado, M.C.M., ha reconocido su culpabilidad en los hechos y se ha conformado con la pena por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por tráfico de personas.

El acusado, que cuenta con antecedentes penales, ha pedido perdón por "traficar con personas" y ha aceptado la condena, por la que ya se encontraba en prisión preventiva, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El ahora condenado fue detenido a las 14:30 horas del 12 de agosto de 2024 por la Guardia Civil cuando pilotaba una embarcación con siete migrantes a bordo, todos ellos de nacionalidad marroquí.

La embarcación fue interceptada en plena travesía cuando se dirigía hacia la zona de Algeciras y se comprobó que en su interior viajaban personas que carecían de permiso para estar legalmente en territorio nacional.