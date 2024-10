La Comisión de la Sequía reduce el consumo urbano a 200 litros por habitante y día en el Campo de Gibraltar

Algeciras/La Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ha aprobado reducir de 225 a los 200 litros por habitante y día el consumo de agua de uso urbano, considerando todos los recursos hídricos disponibles en los municipios Algeciras, Los Barrios, Castellar, La Línea, San Roque, Jimena y Tesorillo. Es decir, todos los del Campo de Gibraltar menos Tarifa, que pertenece a la del Guadalete y Barbate.

La Comisión explica que "a pesar de la ausencia total de lluvias significativas tras el paso de la borrasca Nelson", con las medidas adoptadas el pasado mes de mayo se ha conseguido que los sistemas de Campo de Gibraltar y Costa del Sol Occidental comiencen el año en situación de escasez severa (alerta). Otros sistemas no lo han conseguido, caso del Guadalhorce-Limonero, donde tal y como se preveía se ha cruzado durante el verano la línea de escasez grave (emergencia), estado en el que comienza el año hidrológico 2024-2025.

Tras analizar la evolución de los indicadores y la situación hidrológica actual en la demarcación, los integrantes de la Comisión de Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas han aprobado incrementar las medidas de ahorro del consumo de agua que se han venido estableciendo en los núcleos urbanos. En los próximos meses se continuará con el seguimiento detallado de la evolución de recursos y demandas, así como con el análisis de la aplicación de las medidas adoptadas para conocer si es necesario poner en marcha nuevas actuaciones. Las acordadas este jueves se mantendrán hasta final de año, pero podrán ser revisadas antes en función de la situación hidrológica.

Para el uso agrario, en el Campo de Gibraltar se mantiene el volumen de riego para el año hidrológico 2024-2025 que se establece en un máximo de 4 hm3. Este volumen será revisado a comienzos de 2025 en función de la situación hidrológica pudiendo llegar a limitarse a un máximo de 2 hm3 en caso de entrar en situación de escasez grave.

Piscinas y zonas verdes

Respecto a las piscinas y riego de zonas verdes se mantienen las medidas excepcionales aprobadas el pasado mes de mayo siempre y cuando se respete la dotación aprobada para cada sistema y que el volumen de riego no podrá superar los 200 m3 por hectárea y mes con un máximo de riego a la semana.

Según estas medidas excepcionales, las piscinas públicas se encuentran autorizadas, mientras que serán los ayuntamientos y las mancomunidades con competencias en materia de abastecimiento en alta los que, en el caso de las piscinas privadas, remitan a la Administración Hidráulica las solicitudes correspondientes junto con su informe técnico justificativo de compatibilidad con la dotación aprobada para el conjunto del sistema para su consideración (o en cada ámbito municipal en zonas sin regulación).

Estas piscinas deben disponer de un sistema de re-circulación del agua de forma que ésta se use en las cantidades indispensables para reponer las pérdidas de agua por evaporación, limpieza de filtros y para garantizar la calidad sanitaria del agua. En el caso de los riegos de zonas verdes, se realizarán con agua no apta para el consumo humano, cuando exista este tipo de recurso, y con aprovechamiento máximo del mismo. Sólo se podrá emplear agua apta para el consumo humano cuando en el municipio no existen otros recursos no aptos para el consumo humano que pueden emplearse en el riego o, existiendo, sean insuficientes para llevar a cabo dichos riegos de supervivencia. Además, en ningún caso, el empleo de agua destinada al consumo humano en operaciones de riego de zonas verdes supondrá que se superen los volúmenes de abastecimiento aprobados en la Comisión de Gestión para la Sequía.