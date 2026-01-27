La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y siete cuarteles recibirán 33 millones en ayudas para obras de eficiencia energética

La Comandancia de Algeciras y siete cuarteles de la Guardia Civil de todo el Campo de Gibraltar se someterán a obras de reforma energética gracias a fondos del Programa Plurirregional Feder 2021-2027 con un aporte de, al menos, 33 millones de euros.

El objetivo es contribuir a la transición energética desde el sector púbico estatal, consiguiendo un ahorro de más de 61 megavatios-hora al año. La cofinanciación europea prevista asciende a 38,18 millones de euros para once edificios de la Administración General del Estado en toda la provincia con unas ayudas que podrán llegar hasta los 43 millones en función de la ejecución del programa. La inversión total prevista para toda la provincia asciende a 50,9 millones de euros.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha seleccionado nueve instalaciones de la Guardia Civil en la provincia, de ellas ocho en el Campo de Gibraltar, para recibir la financiación. La rehabilitación parcial de la Comandancia en Algeciras es el que cuenta con un presupuesto mayor, con una ayuda mínima de 21,4 millones de euros y un ahorro energético de casi 32 megavatios-hora al año.

Otros 3 millones de euros se emplearán en la rehabilitación parcial del acuartelamiento de Cádiz.

Las otras siete dependencias de la Guardia Civil elegidas son todas del Campo de Gibraltar: Castellar de la Frontera (con una ayuda mínima de 1,6 millones), La Línea (5,8 millones), Tarifa–Facinas (979.000 euros), San Roque (1,2 millones), San Roque–Guadiaro (1 millón de euros), Los Barrios (468.000 euros) y Algeciras–San García (314.000 euros).

La mayoría de los proyectos de rehabilitación energética de edificios de Interior seleccionados en la provincia suponen intervenciones sobre la envolvente térmica de los inmuebles para reducir su demanda energética, así como el montaje de instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, principalmente.

Completan las ayudas dos actuaciones de los ministerios de Hacienda y de Ciencia, Innovación y Universidades: la rehabilitación integral deledificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en la calle Barcelona 1, que cuenta con una ayuda mínima de 1,5 millones de euros y actuaciones de rehabilitación parcial de eficiencia energética en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), con sede en el Campus Universitario de Puerto Real, con ayuda de 705.000 euros.