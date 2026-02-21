Cae en Colombia 'Medio Labio', el narco invisible que enviaba 120 toneladas de cocaína al año a Europa

La sombra que movía millones sin dejar rastro ha caído. La Guardia Civil española y la Policía colombiana han detenido en Medellín a Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, considerado uno de los principales “narcos invisibles” del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia. Su arresto consolida la desarticulación de la red internacional que introducía más de 120 toneladas de cocaína anuales en Europa a través de puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

La captura se enmarca en la operación internacional “Gulupa II”, que en octubre de 2025 ya había golpeado de forma decisiva la estructura logística de esta red. Con la detención de González Herrera, las autoridades consideran ahora “descabezada la rama logística y financiera” de la organización.

El mayor lavador de la organización

La fiscal delegada para las Finanzas Criminales de Colombia, Aura Liliana Trujillo, fue contundente: el detenido era “el mayor lavador y narcotraficante” dentro de la banda. No era un capo visible ni aparecía en fotografías ostentosas. Su poder residía en el silencio.

La caída de 'Medio Labio' no es solo una detención más: es el golpe al cerebro económico de una maquinaria criminal que movía toneladas de droga y millones de euros en silencio. Y que, hasta ahora, había logrado permanecer invisible

Según la investigación, ejercía funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional. Invertía en grandes bienes inmuebles, creaba sociedades pantalla y utilizaba activos virtuales para mover el dinero del narcotráfico sin pasar por el radar del sistema financiero tradicional.

En 2021 abandonó los circuitos bancarios formales y comenzó a operar a través del método hawala, un sistema informal de intercambio de divisas basado en códigos y redes encriptadas que permite transferir fondos sin dejar huella documental. Así pagaba cargamentos enteros de droga que cruzaban el Atlántico.

Cocaína camuflada entre frutas

La Guardia Civil atribuye a González Herrera la participación directa en el envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales, ocultas entre cargamentos de fruta, como los que habitualmente se detectan en el Puerto de Algeciras. Solo en los últimos años, se le relaciona con la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países y con el movimiento de cerca de 40 millones de euros en menos de seis meses.

La investigación, iniciada en 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, permitió identificar a varios objetivos de alto valor encargados de coordinar el envío sistemático de droga hacia Europa. Los cargamentos salían desde Colombia, pasaban en muchos casos por Venezuela y eran almacenados en bodegas de acopio en Costa Rica y República Dominicana, donde podían concentrarse hasta 20 toneladas antes de su salida definitiva.

Conexiones con mafias europeas y carteles mexicanos

Las pesquisas revelan que el detenido mantenía nexos con mafias europeas, carteles mexicanos y redes asociadas al denominado Cartel de los Soles en Venezuela. Su papel era clave para articular la ruta Colombia–Venezuela–Europa y África, garantizando tanto la logística como el flujo financiero.

Desde España se le considera uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional que opera bajo estructuras empresariales aparentemente legales. Son los llamados “narcos invisibles”: dirigentes que no transportan droga ni figuran en primera línea, pero que sostienen el entramado económico que hace posible el negocio.

Delitos y proceso judicial

González Herrera fue presentado ante las autoridades competentes en Colombia y deberá responder por los delitos de lavado de activos con fines de tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

La investigación continúa abierta. Las autoridades avanzan ahora en la identificación de otros miembros de la red que, durante años, lograron introducir en Europa cantidades masivas de cocaína sin que su estructura financiera quedara al descubierto.