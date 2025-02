Colectivos y familiares se concentran en Cádiz por los guardias civiles muertos en Barbate hace un año

Diversas asociaciones de guardias civiles y el colectivo Nuestro Corazón por Bandera, que reúne a familiares de agentes, se ha concentrado este viernes ante la Comandancia de Cádiz en el marco de los actos del primer aniversario de la muerte de los agentes dos arrollados por una narcolancha en Barbate, Miguel Ángel González -natural de San Fernando y destinado en Algeciras- y David Pérez. La manifestación se ha celebrado unas horas antes de que la tragedia del narcotráfico volviese a sacudir las aguas del Estrecho con un muerto y un herido en una persecución.

En el acto, en el que han participado entidades como Jucil o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el colectivo Nuestro Corazón por Bandera, se ha leído un manifiesto de condena en el que reclaman que todos los implicados y "presentes esa fatídica noche sean llamadas a declarar, con el fin de tener en cuenta todos los testimonios, cosa que a día de hoy no ha sucedido".

"Denunciamos que tras un año de lucha por lo ocurrido, nada ha cambiado. No tienen más medios, no son considerados profesión de riesgo, no hay más efectivos, ni nuevos protocolos de actuación, tampoco una ley que los ampare, sino que por el contrario, tras la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, están aún más desprotegidos", ha añadido.

Este colectivo ha considerado que lo ocurrido el 9 de febrero, que terminó con la vida de Miguel Ángel González y David Pérez, "puede volver a suceder" y ha exigido que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia sea "real y efectiva, que no se juegue más con la vida de nuestros agentes, y que no se siga poniendo en riesgo la vida de todos los ciudadanos que tenemos que convivir con esta lacra".

El caso está todavía en fase de instrucción y el juez que investiga la muerte de los dos agentes acaba de reclamar un informe pericial para determinar si el piloto de la embarcación, Karim El Baqqali, intentó o no esquivar la colisión con la patrullera.

Paqui Gómez, madre de uno de los agentes fallecidos en Barbate. / Julio González

En el acto ha participado Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, uno de los agentes fallecidos que ante los medios de comunicación ha pedido justicia para su hijo. Ha afirmado que cree que fue responsabilidad de los altos mandos de la Guardia Civil el haber enviado a su hijo y a sus compañeros a intervenir sin tener en cuenta que no tenían medios suficientes ni visibilidad para esa operación.

Ha señalado la existencia de un audio en la que se asegura que su hijo advirtió a su coronel de que podían pasarles por encima, pero que este respondió: "¿cómo nos van a pasar por encima si son unos moritos?", tal y como aparece en una grabación aportada recientemente al juzgado, pero que no ha hecho reabrir la causa ya cerrada sobre la posible responsabilidad de los mandos de la Guardia Civil en la muerte de los dos agentes.

"A mi hijo le dieron un golpe en la cabeza, perdió el casco y lo recogieron del agua flotando con su chaleco", ha relatado, "y lo digo con entereza porque yo estoy aquí para hacer justicia por mi hijo y, cuando se haga, será cuando yo me derrumbe".

Gómez ha ensalzado la figura de su hijo, de quien ha dicho era un "guerrillero" y un hombre que dio toda su vida desde los 18 años "por su patria, aunque ahora España le está dando la espalda".