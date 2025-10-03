Un coche ardiendo en la A-7 a la altura del Carrefour de Palmones causa retenciones en hora punta

Un vehículo ha salido ardiendo este viernes en la A-7, en dirección Málaga, a la altura del Carrefour de Palmones, en el término municipal de Los Barrios. El aviso al servicio de emergencias se recibió a las 14:55, informando del incidente en el kilómetro 1.113 de la autovía.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos, que trabajan para controlar y extinguir el fuego, así como la Guardia Civil de Tráfico, encargada de regular la circulación y garantizar la seguridad en la zona.

El suceso ha provocado importantes retenciones en la vía, afectando a los conductores que circulan en dirección Málaga. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y buscar rutas alternativas mientras se mantiene el operativo en el lugar.