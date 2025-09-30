Kilométrico atasco en la A-7 tras un aparatoso accidente con salida de vía en Guadacorte

Atasco en la A-7 por un accidente a la altura de Palmones y Guadacorte.

La autovía A-7 se ha visto colapsada durante la mañana de este martes, 30 de septiembre, tras un accidente de tráfico registrado a las 11:45 a su paso por Guadacorte, en el término municipal de Los Barrios. El siniestro, que ha provocado largas colas de varios kilómetros en sentido Algeciras, ha obligado a extremar la precaución a los conductores que circulaban por la zona.

Según han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del teléfono de Emergencias 112 Andalucía, el accidente consistió en una colisión entre dos vehículos que posteriormente salieron de la vía. Afortunadamente, pese a la aparatosidad del impacto, no se han registrado heridos.

Las retenciones se han extendido hasta San Roque. La Guardia Civil de Tráfico se desplazó de inmediato al lugar del siniestro para gestionar el tráfico, realizar las labores de investigación pertinentes y garantizar la seguridad vial mientras se procedía al levantamiento de los vehículos accidentados.

Las autoridades recomiendan a los conductores que tengan previsto circular por esta zona extremar las precauciones, moderar la velocidad y mantenerse informados sobre el estado del tráfico antes de iniciar su viaje.