Claudia paraliza el mar: cancelados varios ferris entre Algeciras, Tarifa y Tánger por el temporal

El impacto de la borrasca Claudia sigue dejando huella en la provincia de Cádiz, donde el empeoramiento del temporal ha obligado a suspender varias conexiones marítimas clave en el Estrecho y la Bahía. El mar, muy agitado por el viento del suroeste y la persistencia de lluvias intensas, ha forzado a navieras y autoridades portuarias a mantener cancelaciones en cadena a medida que avanzaba la jornada.

En el puerto de Algeciras, la compañía Balearia ha suprimido este viernes sus ferris con destino a Tánger previstos para las 7:00 y las 10:00, según recoge la página oficial de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Por ahora, las conexiones con Ceuta operan con normalidad, aunque las autoridades mantenían una vigilancia constante ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

Mientras tanto, el puerto de Tarifa continúa completamente cerrado por segundo día consecutivo, lo que implica que ninguna de las salidas hacia Tánger podrá realizarse a lo largo de este viernes. Las condiciones marítimas —con viento de fuerza 7 y oleaje muy notable— impiden cualquier operación con seguridad.

La situación no mejora en la Bahía de Cádiz, donde el servicio de catamaranes del Consorcio Metropolitano permanece también suspendido. Las rutas entre El Puerto de Santa María, Rota y la capital gaditana seguirán sin operar al menos hasta las 15:00, momento en que se reevaluará la evolución del temporal. Hasta entonces, el Consorcio ha habilitado servicios alternativos en autobús, directos y por carretera, para garantizar la movilidad de los usuarios.

Avisos por lluvia y tormentas en toda la provincia

La Aemet mantiene para este viernes avisos amarillos por lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia, una situación que explica la complejidad operativa de los puertos. El aviso por lluvias intensas —activo desde el mediodía del jueves— seguirá vigente en la campiña y el litoral gaditano hasta la medianoche del sábado, con previsiones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas.

En las zonas de Grazalema y el Estrecho, la alerta será continua durante todo el viernes, desde las 00:00 hasta las 23:59, con acumulados que podrían situarse entre 40 y 70 litros por metro cuadrado en doce horas, valores que justifican los problemas que la borrasca está generando en la red de transporte marítimo.

A la espera de que el temporal remita durante el fin de semana, la recomendación de las autoridades es clara: precaución, planificación de los desplazamientos y consulta frecuente de los servicios de información, especialmente para quienes necesiten viajar entre Algeciras, Tarifa, Tánger o Ceuta.