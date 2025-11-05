Cinco empresas optan a las ayudas de Transición Justa para proyectos en torno al hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar

Cinco empresas optan a las ayudas para proyectos vinculados al hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar dentro de la convocatoria de incentivos del proyecto tractor vinculado al Fondo de Transición Justa en la provincia de Cádiz. La línea de ayudas está dotada con 5 millones de euros.

Las solicitudes abarcan a seis proyectos con una inversión conjunta calculada en 18,7 millones de euros. Esto supone que los incentivos solicitados superan en un 227% el presupuesto contemplado, lo que para la Junta supone una muestra del interés por los incentivos.

La iniciativa se enmarca dentro de la hoja de ruta del hidrógeno en Andalucía que busca impulsar el hidrógeno renovable como motor de cohesión social y territorial, facilitando la transición, adaptación y creación de infraestructuras y capacidades industriales para el consumo del hidrógeno verde como combustible. Esta hoja de ruta pretende la atracción de inversión para proyectos con este vector energético como protagonista y el fortalecimiento de la capacidad industrial como proveedora de soluciones y como consumidora de hidrógeno y sus moléculas verdes derivadas.

Las ayudas se han dirigido a microempresas, pequeñas y medianas empresas dentro de un ámbito territorial que abarca a los municipios de Los Barrios, San Roque, Algeciras y La Línea, todos en el entorno de la central térmica de Los Barrios que prevé ser desmantelada y que da pie a la declaración de la zona como territorio en proceso de transición justa.

Los proyectos presentados podían ser de dos tipos: inversiones para el suministro y servicios del hidrógeno o reconversión de instalaciones industriales para el uso del hidrógeno renovable y proyectos para el repostaje de hidrógeno.

Las ayudas se rigen por un régimen de concurrencia competitiva, de manera que ahora la Consejería de Industria, Energía y Minas analizará de forma objetiva el impacto positivo de los proyectos en términos de creación de empleo y de pronta ejecución, la colaboración empresarial y con agentes del conocimiento o los beneficios ambientales asociados que aporta al territorio.

A lo largo de este periodo han jugado un papel especialmente activo las oficinas técnicas de Transición Justa que, a través de las delegaciones territoriales de Industria, Energía y Minas de las provincias beneficiarias han realizado acciones para la difusión de la convocatoria, identificando y dirigiéndose a los principales actores potencialmente interesados, además de determinar las oportunidades tecnológicas y modelos de negocio con el mayor impacto social y económico. Asimismo, han asesorado a las entidades inversoras interesadas en participar, fomentando las alianzas.