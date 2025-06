CGT abre la puerta a nuevas movilizaciones por la huelga del metal en el Campo de Gibraltar pese a la firma del convenio

La sombra de la huelga del metal ronda todavía en la provincia de Cádiz. Pese a la firma el pasado viernes del nuevo convenio colectivo por parte de UGT y la patronal Femca, CGT y Coordinadora mantienen activa una convocatoria de paro laboral en el sector, no adscrito a la redacción del documento. Las últimas movilizaciones en la Bahía de Cádiz han llevado a los sindicatos minoritarios a no descartar movilizaciones durante los próximos días en el Campo de Gibraltar, donde impera la tranquilidad en el inicio de semana.

CGT informó a sus afiliados y demás trabajadores del sector en la comarca de su desacuerdo con el nuevo convenio, "insuficiente y ajeno a las verdaderas necesidades de la clase trabajadora". Aunque aseguran entender que la mayoría de las plantillas se han reincorporado al trabajo tras finalizar la huelga convocada por UGT y CCOO, la dirección del sindicato aclara que sigue "en disposición activa y vigilante".

Este lunes, los delegados comarcales de CGT participaron en la concentración convocada por la formación en Cádiz. La sección de la central sindical en el Campo de Gibraltar no descarta "futuras movilizaciones si las condiciones y la respuesta lo permiten" en la comarca, donde la normalidad ha vuelto a los principales centros de trabajo donde se produjeron piquetes la pasada semana, .

La formación, además, reivindica que su convocatoria de huelga no está sujeta a las negociaciones del metal, pero sí a otras cuestiones como la precariedad o la presencia de personal adscrito a otros convenios.

CGT reivindica una duración del convenio de tres años máximo, subida salarial en base al IPC y recuperación paulatina del poder adquisitivo perdido; rechazo a las dobles y triples escalas salariales, así como al contrato de nuevo ingreso. El sindicato pide además que todos los trabajadores cobren desde el primer momento el complemento de tóxico penoso y que las subcontratas estén reguladas por el convenio del metal. "No vamos a ser cómplices de acuerdos que hipotequen el futuro del sector ni vamos a abandonar a quienes han seguido firmes en la defensa de un convenio digno", expone en un comunicado.

Concentración en Cádiz

Varios cientos de trabajadores del metal de la provincia de Cádiz han votado este lunes seguir en huelga, contrarios al acuerdo firmado por UGT y la patronal el pasado viernes. Tras la asamblea unitaria celebrada en las inmediaciones de Dragados Offshore han marchado por el polígono del Río San Pedro, la zona del Trocadero y el centro de Puerto Real, con cinco detenidos por varios incidentes. A esta sigue una una manifestación entre Dragados y la plaza de Jesús de Puerto Real. Desde UGT se ha asegurado que casi el 100% de los trabajadores habían comenzado a trabajar con normalidad.

La CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) convocaron a las siete de la mañana una asamblea unitaria a la que han acudido un número importante de trabajadores del sector, de empresas auxiliares de las principales tractoras de la Bahía de Cádiz -como Navantia o Dragados Offshore-, para comprobar el apoyo que mantenía la huelga convocada por CGT, tras quedar desconvocados el viernes los paros por parte de UGT.

Los presentes han votado en masa, a mano alzada, la continuidad de las protestas, de acuerdo con las principales cuestiones que rechazan los sindicatos minoritarios del acuerdo entre la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) y UGT. De nuevo, se ha criticado la vigencia del convenio, de ocho años, que consideran una "barrabasada" que solo busca "garantizar la paz social" porque hay carga de trabajo para una década, ha expuesto Antonio Muñoz, responsable de acción sindical de CGT. Otra línea roja, en la que una vez más insisten, es la recuperación del plus de tóxico, "que tenemos que cobrar desde el minuto uno".

Manuel Balber, de la CTM, ha añadido otras cuestiones como la necesidad de que los trabajadores que realizan funciones en los talleres y las factorías se rijan por el convenio del metal, y no por otros. "Los andamieros están en el convenio de la construcción", ha puesto de ejemplo sobre operarios en Dragados Offshore o Navantia. En otras ocasiones, han mencionado las limpiadoras, que limpian barcos o aviones, y que tampoco se acogen a este convenio. "No queremos un convenio de retroceso, queremos un convenio digno, un salario digno, entrar y decidir cuándo hacemos horas extras y cuándo no", ha repetido, mientras desde los asistentes reclamaban cobrar ese salario digno "en ocho horas".