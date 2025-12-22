CCOO exige que se ejecute la sanción por acoso a un mando del Consorcio de Bomberos en el Campo de Gibraltar

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado públicamente al Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz el cumplimiento inmediato de la sanción impuesta a un superior tras un expediente disciplinario por acoso laboral y abuso de poder en el Campo de Gibraltar. Una sanción que, pese a estar ya resuelta, no ha sido ejecutada, según denuncia la organización sindical.

El caso se remonta a la denuncia presentada por un afiliado de CCOO que puso en conocimiento de la dirección conductas reiteradas de acoso por parte de un mando, siguiendo los cauces reglamentarios establecidos. Tras meses de investigación, el expediente disciplinario concluyó con la imposición de una sanción al superior denunciado, un desenlace que, a juicio del sindicato, confirma la gravedad y veracidad de los hechos investigados.

Sin embargo, CCOO lamenta que el procedimiento haya quedado inconcluso en su fase final, al no haberse aplicado aún la resolución sancionadora. “Nuestro afiliado actuó con responsabilidad y confianza en el sistema interno. Ese sistema ha determinado que existían conductas sancionables. Lo que no se entiende ahora es el retraso inexplicable en ejecutar una resolución firme”, señalan desde el sindicato.

La organización sindical alerta de que esta demora injustificada puede generar un clima de incertidumbre y tensión dentro del servicio, además de comprometer su normal funcionamiento. CCOO recuerda que existen antecedentes de comportamientos similares por parte de la misma persona hacia otros trabajadores, lo que incrementa la preocupación por una posible reiteración de los hechos. “Mantener este asunto en un limbo administrativo no protege a la plantilla ni al propio servicio”, advierten.

Desde CCOO reconocen que el Consorcio actuó correctamente en una primera fase, al abrir el expediente disciplinario y aplicar medidas cautelares que protegieron al trabajador denunciante. No obstante, consideran que el proceso debe culminar con coherencia y transparencia. “Un expediente que termina en sanción debe ejecutarse de manera clara y en tiempo razonable para que cumpla su función ejemplarizante y preventiva”, subrayan.

Por todo ello, el sindicato exige al Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz que ejecute sin más dilaciones la sanción acordada, refuerce los mecanismos de seguimiento para evitar nuevas situaciones de acoso y consolide protocolos eficaces de prevención, garantizando su aplicación real.

“El expediente ha concluido, la sanción existe y es clara. Solo falta dar el paso final para cerrar el proceso como corresponde, permitir que nuestro compañero recupere la normalidad y asegurar que hechos de esta gravedad no vuelvan a repetirse”, concluyen desde CCOO en un comunicado difundido este lunes.