CCOO y CGT denuncian la falta de 32 carteros de Correos entre Algeciras y La Línea

Algeciras/Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT) han denunciado la situación que atraviesa el servicio de Correos en el Campo de Gibraltar. CCOO ha asegurado que la entidad pública mantiene vacantes 32 puestos laborales entre las poblaciones de Algeciras y La Línea, 16 puestos respectivamente. Comisiones considera en su comunicado que la falta de refuerzo en la cobertura de personal "eleva al máximo el estrés y las sobrecargas de trabajo de sus empleados, teniendo en algunos casos que realizar el reparto de hasta tres barrios; y en las Oficinas el trabajador soportar enormes colas de usuarios y el consiguiente enfado de los mismos por las eternas esperas para ser atendidos".

CCOO ha expresado que "no se puede permitir, que por esta falta de cobertura de personal, el correo ordinario se esté entregando una vez por semana en lugar de hacerlo a diario". La situación que han denunciado está, según indican, agravando la situación laboral de los trabajadores, "que están al límite de sus capacidades", y subrayan este problema en tiempos como los de ahora, con plena ola de calor. La CGT, por su parte, ha anunciado que de no solventarse la situación, no descartan la convocatoria de una huelga.

"A día de hoy la situación se agrava considerablemente por el inicio del periodo vacacional, muchas unidades funcionan con solo el 50% de sus efectivos, y queremos volver a denunciar esta falta de cobertura de las plantillas que está instaurando como norma habitual la empresa y que a lo único que conlleva es a un detrimento en la calidad del servicio que se les presta a los usuarios", han señalado desde CCOO.

"Desde esta organización sindical, con un 42% de representación de la plantilla, exigimos la cobertura de todos los puestos de trabajo y que se apliquen medidas urgentes de refuerzo con el personal necesario para garantizar el correcto desarrollo del servicio público postal", han exigido desde CCOO.

Datos en los núcleos urbanos de mayor densidad de población