Nace CarnavaWiky Algeciras: la Wikipedia del Carnaval del Campo de Gibraltar que rescata décadas de coplas, tipos y autores

El Carnaval de nuestra tierra ya tiene su propio santuario digital. Este jueves se presenta oficialmente CarnavaWiky Algeciras, una plataforma innovadora creada por y para los amantes de la fiesta con una misión clara: documentar, preservar y compartir el inmenso patrimonio cultural de las agrupaciones del Campo de Gibraltar.

Disponible ya en fase de pruebas (Beta) a través de www.carnavawiky.es, el proyecto aspira a convertirse en la base de datos de referencia del Carnaval comarcal. No es solo un archivo ni una hemeroteca digital al uso: es un viaje en el tiempo que permite navegar por décadas de coplas, tipos y autores que han hecho historia sobre las tablas y en las calles.

Una radiografía completa de la fiesta

CarnavaWiky ofrece una experiencia de navegación avanzada gracias a un potente motor de búsqueda que permite filtrar por años, localidades y modalidades: chirigotas, comparsas, coros, cuartetos y romanceros. Una herramienta pensada tanto para el aficionado nostálgico como para el investigador curioso o el componente que quiere reencontrarse con su pasado carnavalero.

Desde hoy, cualquier persona puede formar parte de esta construcción común. Basta con registrarse y aportar ese dato, esa foto, ese recuerdo que complete el puzzle

La plataforma distingue a las agrupaciones que compiten por los premios en concursos como el COAC y certámenes comarcales, como a las agrupaciones callejeras y familiares, esencia pura y espontánea de la fiesta. Porque el Carnaval no solo vive en los teatros: también late en cada esquina.

Cada ficha de agrupación se convierte en un pequeño tesoro documental. Incluye ficha técnica completa —autoría de letra y música, dirección y localidad—, un elenco detallado de componentes con sus roles específicos (cajas, bombos, guitarras, tenores, segundas…), galerías de fotos históricas, videoteca de actuaciones y un registro de premios y reconocimientos. Un reconocimiento explícito a quienes, año tras año, han construido la memoria colectiva del Carnaval.

Un proyecto vivo y colaborativo

Lo que hace verdaderamente único a CarnavaWiky es su espíritu colaborativo. La plataforma nace con vocación de comunidad, entendiendo el Carnaval como una obra coral que no puede escribirse desde una sola voz.

Autores, directores, componentes, peñas y aficionados de Algeciras y del resto de la comarca están invitados a registrarse y tomar las riendas de su propia historia. El sistema permite añadir nuevas agrupaciones que aún no estén recogidas, reclamar la autoría o participación en comparsas y chirigotas del pasado —¿saliste en aquella comparsa del 98?—, subir fotografías antiguas o corregir datos inexactos.

Además, la web incorpora herramientas de interacción para comentar, votar y valorar agrupaciones, así como una sección de Noticias que cubrirá la actualidad carnavalesca, convirtiendo el portal en un punto de encuentro permanente más allá del mes de febrero.

Todo el contenido pasa por un sistema de validación supervisado por moderadores, denominados “Especialistos”, que garantizan la veracidad y calidad de la información. Un equilibrio entre apertura y rigor que busca evitar errores y consolidar el archivo como fuente fiable.