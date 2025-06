UGT y la patronal piden al CARL que intervenga para desbloquear la negociación del convenio del metal en Cádiz

Campo de Gibraltar/La Junta de Andalucía entra en la negociación del convenio del metal en la provincia de Cádiz para intentar desbloquear la situación y poner fin a la huelga. El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) citó este martes en Sevilla a la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), UGT y CCOO, aunque este último sindicato decidió no acudir al no estar de acuerdo con la forma de proceder de la convocatoria. Las partes asistentes han pedido al organismo de arbitraje que convoque una nueva reunión de la comisión negociadora en su sede.

El desplazamiento a la capital contenía la intención de insertar aire fresco en el cargado ambiente generado en las oficinas del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales (Sercla) en Jerez durante las últimas sesiones de mediación. Aun así, el equipo negociador que ha intervenido es el mismo con el que las partes se han reunido en las sesiones de arbitraje anteriores, con la única novedad de la presencia de la dirección del CARL.

El encuentro ha concluido sin grandes avances, principalmente por la falta de una de las partes implicadas, aunque UGT y patronal han pedido al CARL que convoque un nuevo encuentro de la comisión negociadora en su sede de Sevilla para desbloquear la situación.

El secretario general de FICA UGT en la provincia de Cádiz, Antonio Montoro, señaló que recibieron la convocatoria a la reunión por correo electrónico, a través de la Consejería de Empleo. "Si ahí nace o empieza a fraguarse una solución, lo tenemos claro", señalaba el sindicalista sobre su decisión de acudir a la cita en Sevilla.

CCOO, por su parte, rehusó acudir a la cita al entender que la intención de la consejera Rocío Díaz era "desconvocar la huelga" y que, según la comunicación recibida por los mediadores, solo pretendía "desmovilizar a la clase obrera". A esto se suma la convocatoria para este miércoles de una "manifestación social" para toda la ciudadanía en Cádiz, incitada por los trabajadores del metal movilizados este martes en la capital como parte de sus protestas. "No nos parece oportuno estar sentados cuando faltan muchos temas", apunta el secretario de Industria en Cádiz, Pedro Lloret.

El preacuerdo, en entredicho

Antonio Montoro asumió los motivos "por los que este preacuerdo no gusta", que achaca en parte a la falta de explicaciones correctas por parte de UGT. "Pero es cierto que hay cosas que se pueden corregir", matiza. Acudieron al CARL a hablar para cerrar un convenio colectivo, que "tendrá que ser refrendado por los trabajadores". "Iremos a esa y a todas las que nos convoquen. Esta o la mesa de convenio. Estamos en una nueva etapa de negociaciones para buscar una salida", finaliza. Ya el lunes incidió en que el preacuerdo acordado con la patronal Femca fue rechazado por las votaciones de los trabajadores de la provincia, pese a haber sido aprobada masivamente en el Campo de Gibraltar.

CCOO responde que el preacuerdo anunciado por UGT es "un acuerdo con rango de convenio" y que la formación que lo firmó junto a la patronal debe oficializar su nulidad para volver a negociar. Pedro Lloret ha calificado de "falta de respeto" que aún no se haya dado ese paso. "Mientras no se anule, siguen las movilizaciones y estamos abiertos a sentarnos, pero con los datos y la documentación correcta, no con una llamada por teléfono", ha abundado.

Lloret y a otros delegados provinciales y del Campo de Gibraltar han acogido en Algeciras una asamblea del sindicato con trabajadores para abordar sus inquietudes sobre el convenio del metal mientras se producía la reunión en el CARL. Los sindicalistas han garantizado su compromiso con las movilizaciones previstas para los próximos días, después de que algunos asistentes criticasen la "falta de liderazgo" en algunos piquetes.