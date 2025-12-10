Cáritas y la Fundación EDP mejorarán la eficiencia energética de 15 viviendas de familias necesitadas en Algeciras, La Línea y Tarifa
La Fundación Ecología y Desarrollo emprende el diagnóstico de los inmuebles para implantar mejoras para reducir el consumo y mejorar el aislamiento
Cáritas Diocesana de Cádiz ha comenzado esta semana su proyecto de mejora de las condiciones de habitabilidad de viviendas de familias atendidas por el Programa de Familia a través de los equipos de Cáritas en las parroquias. En esta edición serán beneficiarias 15 familias de Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa cuyas viviendas serán reformadas para ser más eficientes y sostenibles, contribuyendo así a la lucha contra la pobreza energética.
La primera fase del proyecto abarca el diagnóstico y la valoración de las viviendas por parte de los técnicos del Programa de Familia, el voluntariado de Cáritas de las parroquias que atienden a las familias seleccionadas y los técnicos de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), que financia la intervención junto con la Fundación EDP. Las actuaciones permitirán reducir el consumo eléctrico, mejorar el confort térmico y garantizar un entorno más saludable para las familias.
Con esta iniciativa, Cáritas refuerza su compromiso con la dignidad habitacional y la sostenibilidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el número 7 (Energía asequible y no contaminante) y el número 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).
Vicente Pablo Ortells, director de Cáritas Diocesana de Cádiz, ha subrayado que el objetivo de la entidad es que las familias vivan en hogares más seguros, saludables y eficientes. "Gracias a la colaboración de Ecodes y la Fundación EDP, damos un paso importante hacia la dignidad habitacional", ha valorado
La colaboración de Cáritas con Ecodes y EDP ha permitido en los dos últimos años, realizar mejoras en las instalaciones del Centro Social Padre Cruceyra y de seis viviendas en Algeciras, encaminadas igualmente a la mejora de la eficiencia energética.
