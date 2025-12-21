El Campo de Gibraltar busca un pellizco de la Lotería de Navidad, habitualmente esquiva para la comarca

El Campo de Gibraltar busca este lunes llevarse un pellizco en premios de la Lotería de Navidad, el sorteo más entrañable del año pero también uno de los más esquivos con la comarca. En los últimos cinco años, los grandes premios -del Gordo a los quintos- han dejado en la comarca apenas un total de 1.748.000 euros con décimos vendidos directamente en las administraciones de la zona, bien sean consignados en las ventanillas o despachados sueltos a través de la máquina-terminal de ventas. La cifra crece algo más si se anotan los "décimos viajeros" comprados en otros puntos de la geografía española. Paradójicamente, en este tiempo se han registrado premios mucho más altos en sorteos ordinarios de la Lotería y otros juegos del sistema estatal.

Hace ahora cinco años, en 2020, el sorteo celebrado en plena pandemia dejó apenas 36.000 euros con los grandes premios en la comarca. Fueron seis décimos sueltos de dos quintos (el 43.831 y el 86.986) vendidos en Algeciras y Los Barrios. En contraste, sobre Barbate llovieron 45 millones de euros y otros 15 millones en Chiclana con el tercer premio de aquel año, el 52.472.

Un año más tarde, en 2021, no fue mucho mejor. Diez décimos del 92.052 consignados en la administración Doña Rosalía de Algeciras, frente al centro de salud Algeciras-Centro, repartieron 60.000 euros. No hay quinto malo, pero este fue el único de los principales números de la tabla de premios que se dejó ver por la zona.

2022 fue un año directamente para olvidar. No consta que ninguno de los grandes premios resultara agraciado en el Campo de Gibraltar, siquiera con décimos sueltos vendidos a través de la máquina.

Doce meses después, en 2023, el Campo de Gibraltar se resarcía del fiasco. Los números 01.568 y 92.023 (quintos premios) dejaban 1.500.000 euros en premos en La Línea. Los décimos fueron vendidos por las señeras administraciones de El piojo de la suerte y Loterías Peralta. Aquel día sí corrió el champán por la comarca. Además, el 88.979 dejó otros 12.000 euros con dos décimos sueltos en Algeciras y Los Barrios, respectivamente.

El pasado año hubo goteo de premios por gracia de los niños de San Ildefonso, con apenas cuatro décimos premiados con un total de 140.000 euros en premios. El 11.840 (tercer premio) fue despachado dos veces en la comarca, más un décimo de dos cuartos premios (77.768 y 48.020). Por el contrario, la lluvia de millones volvió a quedarse en otros puntos de la provincia (como en 2020), ya que en Chiclana el 40.014 (segundo premio) repartió en esa localidad 56 millones de euros.

Los andaluces jugarán una media de 64,05 euros en el Sorteo de Lotería de Navidad, según los datos de consignaciones difundidos este domingo por Loterías y Apuestas del Estado, que sitúa la media nacional en 76,08 euros.

Según estas consignaciones, la media más alta se da en Jaén, con 82,34 euros, seguido de Granada (77,93), Almería (77,57), Córdoba (68,84), Málaga (60,29), Sevilla (59,21), Cádiz (55,20) y Huelva (43,24).

La provincia con más billetes consignados es Sevilla con 582.564, seguida de Málaga (534.550), Granada (365.177), Cádiz (346.209), Almería (295.949), Córdoba (265.768), Jaén (254.704) y Huelva (115.333) hasta sumar 2.760.254 billetes consignados, que suponen 552.050.800 euros.