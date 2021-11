Más de 1.100 camiones del Puerto de Algeciras, llamados a la huelga del transporte de diciembre

No cubren costes, no tienen áreas seguras de descanso y las condiciones de trabajo son cada vez más precarias. Las empresas y autónomos del transporte por carretera llevan varios años reivindicando una serie de mejoras que no llegan y ven cómo el alza del precio de los carburantes y la energía los está llevando a trabajar incluso a pérdidas. Apuntan a dos responsables: el Gobierno de España, que “nos abandona”, y sus clientes, “que se aprovechan de la posición de dominio” de los contratos firmados pese a la continua alza de los costes.

Estos son los argumentos que han llevado al sector del transporte a plantear un órdago al Gobierno central: un paro patronal los días 20, 21 y 22 de diciembre, tres días sin movimientos de mercancías justo a las puertas de la Navidad. Un paro al que están llamados los más de 1.100 camiones que prestan servicio al Puerto de Algeciras y que están agrupados en la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras.

Los profesionales del sector han llegado “al límite”. “Somos el eslabón más débil de la cadena logística del transporte”, asegura el presidente de la Asociación, Diego Piñel. Este recuerda que las mejoras se vienen demandando desde mucho antes de la pandemia ante la difícil situación del sector, pero “ahora no podemos seguir. El precio de los combustibles no se está repercutiendo en nuestros contratos, aunque las navieras y multinacionales con las que trabajamos sí los repercuten, y estamos trabajando por debajo de costes”. Unos costes que se han elevado un 15% en el caso de los neumáticos, un 10% en los seguros y un 30% en el gasóleo en lo que va de año, según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea. Pero los contratos firmados no reflejan esa subida, una de las grandes reivindicaciones del sector, que también lamenta que se le ha acusado de incrementos de precio, como el de los productos de alimentación, que no le corresponden: “Llevamos años sin subir un euro”.

Durante la pandemia, “solo la voluntad de servicio público les llevó a darlo todo durante las semanas más duras”, asegura el sector en un comunicado. Y hasta ahora “no ha habido colapso en el Puerto porque estamos sacando todo lo que podemos”, explica Piñel, pero asegura que el ritmo no puede seguir. Hay empresas cerrando en toda España y una generación de transportistas de una edad media de 55-58 años que no ve que haya un relevo a la vista dada las precarias condiciones de trabajo. “Están llamando a gente de los países del Este, de Sudamérica, porque nadie quiere subirse con las mercancías perecederas. En España ganas un sueldo de 1.500 euros y tienes que sacar de ahí la comida; en internacional, son 2.200 euros y también hay que incluir la manutención. Y los empresarios no pueden subir los sueldos porque no están cubriendo costes”.

Ante esta situación, las federaciones incluidas en la Comisión Nacional del Transporte por Carretera han anunciado un paro entre el 20 y el 22 de diciembre “por el abandono al que somete el Gobierno a un sector, que resultó ser esencial durante los meses más duros de la pandemia”. Las patronales recuerdan en un comunicado que llevan años de negociación sin resultados en torno a una serie de reivindicaciones: la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de la Euroviñeta, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible o la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales.

Según denuncian, se han agotado tanto “la paciencia del sector como los canales razonables de negociación, a lo que se une la absoluta falta de sensibilidad por parte de nuestros clientes en la presente coyuntura económica, quienes se aprovechan de la posición de dominio que les concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores profesionales”. De ahí la convocatoria del paro, ante el que advierten que “solo un cambio radical y urgente por parte de Gobierno y clientes podría evitar este conflicto”.

Los costes se han multiplicado: un 30% el gasóleo en lo que va de año, un 15% en el caso de los neumáticos y un 10% en los seguros

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este jueves que muchas de las reivindicaciones que piden las patronales del transporte exceden de las competencias del Gobierno, al enmarcarse en las "relaciones privadas" que tienen los transportistas con los cargadores. No obstante, la ministra ha puesto a disponibilidad del sector su Ministerio con el objetivo de que sirva de "mediador" para resolver todas estas diferencias. Asimismo, en todo lo que concierne a la responsabilidad del Gobierno, ha asegurado que habrá una "disposición total y absoluta a seguir hablando". "Conseguiremos superar esta crisis", ha asegurado.

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha considerado que la fecha escogida para el paro es “inoportuna”, al poder conducir al desabastecimiento en plena Navidad. En el recuerdo está el último gran paro del transporte de mercancías, durante más de una semana en junio de 2008, convocado precisamente por la subida del precio del gasóleo y que se llegó a reflejar en la falta de productos y gasóleo en el Campo de Gibraltar.

“Pedimos que haya un régimen regulador, una protección al transportista” regulada por el Ministerio de Transportes, remarca Piñel. El resultado de la negociación tendría un importante impacto en la comarca. Según detalla, el transporte del Puerto de Algeciras genera unos 1.300 empleos. Con sus movimientos diarios de import/export “sacamos anualmente unos 300.000 camiones de contenedores”. Con el más de medio millón procedente de Marruecos y los 80.000 movimientos anuales de la industria, “los movimientos anuales de transporte en camión se acercan a un millón en el Campo de Gibraltar. Por eso pedimos ayuda al Gobierno y se la pedimos en su día a los alcaldes”. “Esta asociación no va en contra de la cadena logística del Puerto de Algeciras, es nuestro Puerto y estamos aquí para defenderlo. Pero queremos que el Gobierno se siente con nosotros”, apostilla el representante del transporte.