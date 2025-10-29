La Cámara de Comercio impulsa la presencia empresarial comarcal en el XI Encuentro Hispano-Marroquí del sector marítimo y logístico

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, junto con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y la Diputación de Cádiz, impulsa la participación de una destacada delegación empresarial e institucional de la comarca en el XI Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del sector Marítimo, Transporte y Logística, que se celebra en Tánger (Marruecos) los días 29 y 30 de octubre.

La expedición, formada por una treintena de participantes, partió en la mañana del miércoles con destino a este foro que cada año reúne a empresas y autoridades de ambos países con el objetivo de fomentar la colaboración y el desarrollo de negocio en ámbitos estratégicos para el Campo de Gibraltar.

La delegación algecireña cuenta con un expositor propio dentro del espacio de la APBA, patrocinador oficial del encuentro, lo que refuerza la presencia institucional del puerto de Algeciras en un evento clave para la proyección internacional de sus empresas. No en vano, entre Algeciras y Tánger Med se mueven anualmente casi medio millón de camiones, lo que consolida a ambos puertos como ejes logísticos esenciales entre Europa y África.

Esta actuación se enmarca en el programa Pyme Global y Misiones Institucionales 2025 de la Cámara, con la financiación del área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.

El presidente de la Cámara, Carlos Fenoy, destacó la relevancia de esta misión para la economía local y para el fortalecimiento de los lazos con Marruecos. “La participación de nuestra delegación es crucial, ya que Marruecos es nuestro principal socio en el Estrecho de Gibraltar y el eje comercial más dinámico de la región”, señaló. Fenoy subrayó además que “eventos como este son vitales para proyectar la fortaleza de nuestras empresas en el desarrollo de una logística más eficiente e innovadora entre ambos países”.

En este sentido, recordó que solo entre enero y julio de 2025 se canalizaron más de 325.000 camiones en el tráfico ro-ro entre Algeciras y Marruecos, lo que supone un crecimiento del 6,9% respecto al año anterior. "Estas cifras reflejan el vigor de la conexión y la necesidad de seguir mejorando la conectividad de cara a 2030", apuntó el presidente.

Fenoy también explicó que el objetivo principal de esta misión es “mantener y potenciar la colaboración con las autoridades y operadores logísticos marroquíes, de cara a reforzar la posición del Campo de Gibraltar y del Puerto de Algeciras como nodos logísticos esenciales en las cadenas de suministro de Europa y África”.

El encuentro, organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Marruecos (Tánger-Nador-Kenitra) y el Ministerio español de Economía, Comercio y Empresa, se celebra bajo el lema “Horizonte 2030: Hacia una Conectividad Marítima & Logística Inteligente y Sostenible”.

El programa incluye diversas conferencias y sesiones técnicas con una amplia representación de empresas y entidades españolas y marroquíes. La jornada del jueves 30 estará dedicada a los encuentros B2B (Business to Business), que ofrecerán a las empresas del Campo de Gibraltar la oportunidad de establecer contactos y generar sinergias con operadores logísticos y compañías marroquíes clave dentro de una agenda de reuniones personalizadas.