El buque ruso 'Sparta IV', bajo vigilancia por su carga militar, cruza el estrecho de Gibraltar

El buque de carga ruso Sparta IV, conocido por su implicación en el transporte de material militar, ha cruzado este viernes el estrecho de Gibraltar, según ha informado en X antes Twitter la cuenta Russian Forces Spotter, especializada en el seguimiento de la flota rusa. La embarcación, que se encontraba acompañada por la fragata rusa Admiral Grigorovich y otros buques auxiliares, navegó por aguas portuguesas antes de atravesar el estrecho en dirección al este.

Aunque la ruta oficial del Sparta IV indica que su destino será el puerto egipcio de Port Said, la escolta militar sugieren un posible cambio de rumbo hacia el puerto sirio de Tartus, de vital importancia estratégica para Rusia, ya que es su única base naval en el Mediterráneo y ha sido utilizado para el transporte de equipos militares desde la intervención en Siria.

La presencia del Sparta IV en el estrecho de Gibraltar ha sido monitoreada por la Armada española, que mantiene una vigilancia constante sobre las actividades navales en la región. La situación en Tartus ha cambiado recientemente, ya que el Gobierno sirio ha expresado su disposición a permitir la presencia rusa en el puerto bajo condiciones que le beneficien.

El Sparta IV es una embarcación de carga general utilizada para el transporte de material militar pesado, como misiles y vehículos blindados. Está bajo sanciones internacionales debido a su vinculación con la empresa rusa Oboronlogistika, encargada de la logística militar del Ministerio de Defensa de Rusia.

Este movimiento del Sparta IV pone de manifiesto la continua relevancia del estrecho de Gibraltar como punto estratégico en las rutas marítimas internacionales y la atención que suscita en las fuerzas de seguridad y defensa de la región.