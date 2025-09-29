Tras la borrasca Gabrielle, llega el ‘veranillo del membrillo’ al Campo de Gibraltar

Niños y bañistas en la playa Chica de Tarifa durante el mes de septiembre.

El otoño ha comenzado con un pulso entre la lluvia y el sol en el Campo de Gibraltar. La borrasca Gabrielle, los restos del huracán que atravesó el Atlántico y se ha degradado ya a ciclón postropical, se ha colado por el oeste de la península ibérica dejando un lunes gris, ventoso y con precipitaciones que se harán notar en la comarca solo durante la mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las lluvias escampen a partir de las dos de la tarde y que el sol asome tímidamente hacia última hora del día. A partir de entonces, y de forma prograsiva, se abrirá la puerta a un cambio radical en el tiempo: tras el coletazo de Gabrielle, la comarca vivirá un episodio propio de verano disfrazado de otoño.

El respiro de San Miguel

El martes, último día de septiembre, lo más significativo será la entrada del viento de levante, que soplará con fuerza durante miércoles y jueves. Pero el panorama cambiará justo a tiempo para el próximo fin de semana. Entre el 4 y el 5 de octubre se espera un auténtico “veranillo del membrillo” —también llamado “veranillo de San Miguel”— con máximas que rozarán los 28 grados y mínimas alrededor de los 20, acompañadas de vientos suaves del sur.

Este fenómeno, muy arraigado en la cultura popular, suele darse a finales de septiembre y principios de octubre, coincidiendo con la maduración de los membrillos y con la festividad de San Miguel Arcángel, cada 29 de septiembre. Es una tregua climática, un paréntesis veraniego en medio del otoño, antes de que el frío se instale definitivamente.

El contraste: lluvias extremas en el Levante

La relativa calma en el Campo de Gibraltar contrasta con lo que ocurre este mismo lunes en el litoral mediterráneo. El Levante español afronta un episodio de lluvias torrenciales con acumulados que podrían alcanzar hasta 180 litros por metro cuadrado en pocas horas.

La Aemet ha ampliado el aviso rojo en Valencia hasta la medianoche y mantiene la alerta extrema en el sur de Tarragona y norte de Castellón, donde las precipitaciones ya han dejado entre 160 y 200 litros en apenas seis horas. En Murcia rige el aviso naranja, con posibilidad de chubascos de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Baleares, Aragón, Albacete y provincias andaluzas como Almería, Granada o Jaén también se mantienen activas distintas alertas por tormentas.

Según los datos recopilados esta madrugada, en el aeropuerto de Valencia se registraron 62,4 litros por metro cuadrado hasta las siete de la mañana, en Almassora (Castellón) 56,2 y en Rasquera (Tarragona) 53,4. Ante la magnitud del temporal, Meteorología advierte del riesgo de inundaciones repentinas y recomienda precaución máxima a la población.

Octubre de 2025: más cálido y seco de lo normal

Los modelos de predicción apuntan a que octubre de 2025, tradicional mes de transición al otoño, mantendrá en buena parte de la península un tono más cálido de lo habitual. En el Campo de Gibraltar, la primera quincena será especialmente benévola en temperaturas, con valores que superarán la media y un arranque más seco de lo normal.

Anomalías de temperatura previstas en la primera quincena de octubre. / eltiempo.es

Anomalías de precipitación previstas en la primera quincena de octubre. / eltiempo.es

La segunda mitad del mes seguirá marcada por un ambiente cálido, aunque se espera que aumenten las lluvias en la fachada mediterránea y en el centro peninsular. En el suroeste, incluida la franja del Estrecho, las precipitaciones podrían seguir por debajo de lo normal.

Anomalías de temperatura previstas en la segunda quincena de octubre. / eltiempo.es

Anomalías de precipitación previstas en la segunda quincena de octubre. / eltiempo.es

En resumen: octubre de 2025 se perfila en el Campo de Gibraltar como un mes más caluroso de lo esperado, con escasas lluvias y un otoño que, una vez más, se hará esperar.