Un mensaje Es Alert avisa del riesgo de inundación por lluvias en Valencia y Castellón

Protección Civil ha enviado a las 15:28 horas de este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

La advertencia a los ciudadanos tiene lugar después de que la Agencia Estatal de Meterolología (Aemet) haya establecido desde las 20:00 horas de este domingo, en el caso de Castellón, y desde las 04:00 de la madrugada de este lunes, en el de Valencia, el nivel rojo por lluvias que pueden llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población de las zonas que pueden verse afectadas, el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20:00 horas de hoy en el litoral norte de Castellón y las 04:00 horas de la madrugada de mañana en el litoral de Valencia.

Recuerda, además, que el resto de la Comunidad Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se aconseja también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

El aviso consiste en un mensaje con una imagen con texto sobreimpreso explicando el motivo, lugar y hora de la alerta acompañado de una fuerte y persistente alerta sonora.

El mensaje apela asimismo a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico, y aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

En el caso de encontrarse en una zona inundable, recomienda buscar una zona alta o subir a un piso superior, y en todo caso señala la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades.

Por otro lado, el texto del Es-Alert pide que se eviten las llamadas innecesarias, recuerda llamar al 112 en caso de cualquier emergencia y comparte un enlace donde consultar con más detalle todas las recomendaciones para estos casos.

Sin clases en Valencia

Algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado, tras reunirse el Cecopal este domingo, la cancelación de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales, así como la suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud), el cierre de bibliotecas municipales.

También se ha decidido suspender toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal y cerrar las instalaciones deportivas municipales. Igualmente, se han cancelado todas las actividades de la Universidad Popular, y los mercados extraordinarios y ambulantes.

Los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior también se cerrarán, así como los cementerios municipales. Además, se recomienda no circular por el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler

El Ayuntamiento de Valencia abrirá el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Respecto al personal funcionario del consistorio, se activa la opción del teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad y evitar los desplazamientos, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualizará toda la información.

Igualmente, han cancelado las clases, entre otras medidas ante el episodio de lluvias, Benetússer, Massanassa, Cullera, Albal, Torrent, Alfafar, Aldaia, Picanya, Gandia, La Alcudia, Sedaví, Chiva y Catarroja. Este último municipio también ha suspendido los actos festivos, así como las actividades infantiles del 29 de septiembre, día de San Miguel.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV), ha decidido suspender las clases académicas en sus tres campus (Valencia, Alcoy y Gandia) y ha establecido la modalidad de teletrabajo para los servicios universitarios.