Bono de Alquiler Joven 2026 en Campo de Gibraltar: requisitos y cómo solicitarlo

La 'misión imposible' de los jovenes por encontrar un alquiler asequible.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda anuncia la apertura de las ayudas del Bono Alquiler Joven. Esta subvención facilita la emancipación a las personas jóvenes con escasos recursos económicos.

Gracias a la ampliación de 34,2 millones de euros adicionales, estas ayudas se podrán solicitar desde hoy 13 de enero a partir de las 16:00 horas.

Requisitos para acceder al Bono Alquiler Joven en 2026

Según la Junta de Andalucía, las personas que deseen solicitar esta subvención deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 35 años, incluida dicha edad en el momento de la solicitud.

Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

En el caso de personas extranjeras con residencia regular en España, deben ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda, de habitación o de cesión de uso y de un compromiso de contrato por si la persona resulta beneficiaria de la ayuda.

Contar con una fuente regular de ingresos, que no superen hasta 3 veces el IPREM (Indicador de Renta de Efectos Múltiples) de una sola persona y hasta 4 veces de las unidades familiares.

Estar empadronado en la vivienda o habitación.

No tener parentesco de primer o segundo grado con la persona arrendadora, ni ser socio de la misma.

No tener en propiedad ninguna vivienda en España, salvo excepciones.

Las personas que cuenten con condenas por ciertos delitos, estén en concurso o hayan incumplido contratos con la Administración no podrán obtener estas ayudas.

Cuantía de la ayuda y duración del bono

Con la subvención se podrán obtener hasta 250 euros mensuales. Este bono puede llegar a durar hasta 24 meses naturales y consecutivos.

La ayuda cubre los gastos del alquiler de la vivienda o habitación. No se incluyen los derivados como garajes, trasteros, gastos de comunidad ni otras que se reflejen en el contrato.

Cómo solicitar el Bono Alquiler Joven en el Campo de Gibraltar

Para obtener la subvención, los jóvenes que quieran realizar la solicitud, deben contar con:

El certificado digital de persona física emitido por la Fabrica Nacional de Monera y Timbre.

La última versión de la aplicación de Autofirma del Gobierno de España o la Cl@ve para poder identificarse.

Una cuenta corriente para el ingreso de la ayuda.

El alta de un teléfono móvil y un correo electrónico en el Sistema de Notificaciones Electrónica de la Junta de Andalucía.

La referencia catastral de la vivienda por la que se solicita subvención.

Las solicitudes se tramitan por orden de llegada por lo que se recomienda a los jóvenes interesados realizarlo cuanto antes para asegurar la concesión de la ayuda.