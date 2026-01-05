Cinco bomberos vuelcan con un camión por el agua acumulada entre Guadiaro y Tesorillo... y siguen atendiendo emergencias

Un camión de bomberos del Parque de San Roque volcó esta madrugada en la carretera A-2102, a la altura del kilómetro 3, debido a las intensas lluvias que anegaban la vía. El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., mientras la dotación se desplazaba desde Guadiaro hacia Tesorillo.

El camión volcado y la zódiac. / E.S.

El vehículo transportaba a cinco bolmberos, quienes afortunadamente lograron salir por su propio pie y no sufrieron lesiones graves. Según ha podido saber Europa Sur, el vehículo se aproximó demasiado al borde de la calzada, el coductor perdió el control por el agua acumulada y acabó volcado fuera de la vía.

A pesar del incidente, los bomberos continuaron con su labor: tras abandonar el camión, sacaron una zódiac y siguieron atendiendo emergencias hasta las 9:00 a.m.

Así estaba la carretera de agua. / E.S.

Las autoridades locales recuerdan la importancia de extremar precauciones en carreteras inundadas y mantenerse alejados de los márgenes inestables de la calzada durante episodios de fuertes lluvias.