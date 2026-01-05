Cinco bomberos vuelcan con un camión por el agua acumulada entre Guadiaro y Tesorillo... y siguen atendiendo emergencias
El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 en la A-2102
La crecida del Hozgarganta pone en jaque a Jimena, Tesorillo y San Roque
Un camión de bomberos del Parque de San Roque volcó esta madrugada en la carretera A-2102, a la altura del kilómetro 3, debido a las intensas lluvias que anegaban la vía. El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., mientras la dotación se desplazaba desde Guadiaro hacia Tesorillo.
El vehículo transportaba a cinco bolmberos, quienes afortunadamente lograron salir por su propio pie y no sufrieron lesiones graves. Según ha podido saber Europa Sur, el vehículo se aproximó demasiado al borde de la calzada, el coductor perdió el control por el agua acumulada y acabó volcado fuera de la vía.
A pesar del incidente, los bomberos continuaron con su labor: tras abandonar el camión, sacaron una zódiac y siguieron atendiendo emergencias hasta las 9:00 a.m.
Las autoridades locales recuerdan la importancia de extremar precauciones en carreteras inundadas y mantenerse alejados de los márgenes inestables de la calzada durante episodios de fuertes lluvias.
