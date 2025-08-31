Decenas de bañistas presencian un desembarco de fardos en una playa de Sabinillas

Los bañistas que este sábado pasaban la tarde una playa de Sabinillas (Manilva) se vieron sorprendidos al presenciar un desembarco de fardos que presumiblemente contenían droga. En plena tarde y con la playa llena de familias y turistas, una embarcación deportiva se aproximó hasta la orilla para descargar varios bultos voluminosos. En tierra les esperaba un todoterreno Toyota Land Cruiser, en el que tres personas cargaron con total tranquilidad y descaro los paquetes, de gran tamaño y peso, antes de abandonar el lugar.

En la embarcación había tres tripulantes y uno de ellos se bajó para montarse también en el todoterreno antes de abandonar el lugar con total impunidad ante la atónita mirada de los bañistas, que pudieron grabar el momento con sus teléfonos móviles. La escena recuerda a otras operaciones similares en las que los narcotraficantes aprovechan la actividad recreativa de las playas para camuflar los alijos.

De hecho, también el sábado tuvo lugar un desembarco de droga en la playa de Zahora (Barbate), cerca del faro de Trafalgar. En este caso la droga llegó a la orilla en una embarcación más pequeña y fue transportada a tierra en un quad.

De momento no consta comunicado oficial sobre lo ocurrido, aunque el incidente vuelve a poner de relieve la presión del narcotráfico en la costa malagueña, donde la cercanía con el Estrecho convierte el litoral en uno de los puntos más calientes para la entrada de hachís en Europa.