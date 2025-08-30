Desembarco de hachís a plena luz del día bajo el faro de Trafalgar

Un grupo de bañistas ha sido testigo este sábado de un desembarco de droga en la orilla de la playa y en plena luz del día. La escena, grabada en vídeo por los propios testigos, ocurrió bajo el faro de Trafalgar, en la playa de Zahora, una zona habitualmente concurrida por turistas y vecinos.

En las imágenes se observa cómo una pequeña embarcación de recreo se aproxima hasta la costa, mientras que en la orilla un quad espera con dos personas a bordo. En algo más de un minuto, los tripulantes del vehículo entran al agua a nado para recoger varios fardos de hachís lanzados desde la embarcación. Según se puede ver en el vídeo, llegaron a cargar hasta tres fardos en la moto de cuatro ruedas, antes de abandonar rápidamente la playa.

La operación se llevó a cabo ante la mirada atónita de los bañistas que paseaban por la orilla. El episodio vuelve a poner de manifiesto la actividad del narcotráfico en la costa gaditana, donde las organizaciones criminales aprovechan la cercanía con Marruecos para introducir droga en territorio español.

De momento, no ha trascendido si las fuerzas de seguridad han abierto una investigación sobre este nuevo desembarco.