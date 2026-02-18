Tres bandas de música del Campo de Gibraltar renovarán sus instrumentos gracias a las ayudas de la Junta

Las bandas de música del Campo de Gibraltar atraviesan un momento clave gracias a las ayudas puestas en marcha por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Un total de 14 agrupaciones de la provincia de Cádiz recibirán subvenciones que superan los 34.000 euros, con un máximo de 2.500 euros por banda, destinadas a la adquisición y renovación de instrumentos musicales. La medida, según la delegada territorial de Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona, pretende “respaldar a quienes, desde la música, dinamizan la vida cultural de nuestros municipios y fomentan la formación de miles de jóvenes y aficionados en la comarca”.

En el Campo de Gibraltar, serán tres las formaciones que se beneficiarán directamente de estas ayudas. La Asociación Cultural Banda de Música Maestro Infantes de Los Barrios, la Asociación Banda de Música Amando Herrero de Algeciras y la Agrupación Artística Musical Amigos de la Banda de La Línea de la Concepción recibirán los fondos para renovar instrumentos de viento, madera, metal y percusión, así como para incorporar aquellos elementos imprescindibles para la práctica y el montaje de sus conciertos. Este respaldo económico se presenta como un alivio frente a los crecientes costes que afrontan las bandas para mantener la calidad de su sonido y la actualización de su repertorio.

Las subvenciones, convocadas el pasado 1 de septiembre, se dirigen a asociaciones o fundaciones culturales sin ánimo de lucro, así como a hermandades y cofradías que cuenten con bandas de música adscritas, siempre que tengan domicilio social en Andalucía y estén inscritas en el registro público correspondiente. Entre los gastos subvencionables se incluyen todos los instrumentos musicales utilizados por las bandas, quedando excluidos los accesorios, lo que garantiza que la inversión se centre en la mejora efectiva del sonido y la formación musical de sus integrantes.

Barcelona destacó que estas agrupaciones representan “uno de los activos culturales y formativos más dinámicos de toda Andalucía, con un impacto directo en la vida social de cada municipio, desde los desfiles procesionales hasta los conciertos de temporada y las actividades educativas en los colegios”. En palabras de algunos directores de banda de la comarca, estas ayudas son “una inyección de oxígeno para mantener viva la tradición musical y garantizar que los jóvenes sigan encontrando en la música una forma de expresión, disciplina y pertenencia comunitaria”.

La delegada territorial de Cultura y Deporte en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona.

Contar con instrumentos en buen estado no solo repercute en la calidad de sus actuaciones, sino también en la posibilidad de participar en certámenes regionales y nacionales, ampliando la proyección de las bandas y consolidando la presencia del Campo de Gibraltar en el mapa musical andaluz. La modernización de sus recursos técnicos refuerza así el papel de las bandas como motores culturales capaces de unir generaciones y mantener viva la tradición musical de la comarca.