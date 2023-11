El inusual baby boom de las orcas en el Estrecho de Gibraltar

La población de orcas en el Estrecho ha aumentado en la última semana con el nacimiento de varias crías a finales de octubre.

La empresa de avistamiento de cetáceos Turmares, ubicada en Tarifa, ha sido testigo de este baby boom en sus últimas salidas, donde las embarcaciones turísticas se han topado, además de con los recién nacidos, con calderones, delfines mulares, peces lunas y, por supuesto, atunes, principal alimento de las orcas.

"Lo más inesperado del día de hoy, ha sido esta pequeña cría de orca", publicaba Turmares en sus redes sociales el pasado domingo. "Su color amarillento nos hace pensar que tiene muy pocos días de vida. Los primeros años para estos animales son muy duros: solo el 50% de las crías consigue sobrevivir. ¡Deseamos todo lo mejor a esta pequeña luchadora!", añadía el texto.

Generalmente, las orcas permanecían en la zona del Estrecho de Gibraltar de abril a noviembre, según datos de Firmm (Foundation for information and research on marine mammals). Después, pasaban el invierno en el Atlántico, desde el norte de Marruecos hasta el golfo de Vizcaya. Sin embargo, a raíz de diversos factores como el cambio climático y la aparición de una familia de atunes "autóctonos", que vive todo el año en el Mediterráneo occidental -en la cara de levante del Peñón- gracias a la presencia de aguas más cálidas con alimento suficiente, las orcas cada vez pasan más tiempo en las costas del Campo de Gibraltar.

Otro velero hundido en el Estrecho

Durante el verano y el otoño de 2020 empezaron a producirse interacciones entre varios ejemplares de esta especie y embarcaciones, principalmente veleros. El último, tal y como publicó Europa Sur, el pasado martes 31 de octubre, cuando un buque de la empresa polaca Morskie Mile, el Grazie Mamma, resultó hundido tras sufrir un ataque por parte de un banco de orcas cuando navegaba frente a las costas de Marruecos.

El velero, según relataba la empresa en un post en sus redes sociales, tras zarpar desde el puerto de Ceuta, se encontraba en la zona cuando fue atacado reiteradamente por la familia de orcas del Estrecho. "Golpearon la aleta de dirección durante 45 minutos, causando grandes daños y vías de agua. A pesar de los intentos de llevar el yate al puerto por parte del capitán, la tripulación y los equipos de rescate, se hundió cerca de la entrada al puerto de Tánger-Med", explicaba la compañía.

La tripulación resultó ilesa tras el incidente y ya se encuentra en España, según la empresa turística, dedicada a la explotación comercial de cruceros y yates por todo el mundo y con una amplia oferta de destinos, entre ellos el Estrecho de Gibraltar.

El grupo de trabajo Orca Atlántica (GTOA) informaba en un mapa interactivo que una orca había sido avistada muy próxima a la cara este del Peñón el pasado jueves, 30 de octubre, la víspera del hundimiento del velero polaco.

Entra tanto, los mapas para navegantes financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a partir de datos de posición no se actualizan semanalmente, como se aseguró en un principio. Los últimos se publicaron el pasado mes de julio.