Aviso amarillo este sábado en el Campo de Gibraltar: lluvias intensas desde la mañana

El Campo de Gibraltar afronta una jornada de sábado que estará marcada por la lluvia, con un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que estará activo desde las 15:00 del sábado 27 de diciembre hasta las 23:59., aunque los chubascos serán intensos desde primera hora de la mañana.

Aunque el aviso estará activado solo por la tarde, se esperan lluvias especialmente intensas entre las 12:00 y las16:00, cuando se concentrará la mayor parte del agua caída. La Aemet prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora durante este período de máxima intensidad, lo que requiere precaución.

Las horas en las que la Aemet prevé que lloverá más este sábado en el Campo de Gibraltar.

A lo largo de toda la jornada lluviosa, el acumulado total alcanzará los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con probabilidad del 40-70% de que se cumplan estas predicciones.

Las precipitaciones no vendrán solas: irán acompañadas de tormentas ocasionales, lo que intensificará el carácter desagradable del tiempo y aconseja extremar la precaución tanto en la carretera como en actividades al aire libre.

Aunque el nivel de aviso es peligro bajo, es recomendable estar atento a los cambios en la predicción.