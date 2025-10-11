'La aventura de los Balbuena con Cristóbal Colón': Nos vamos de aventuras en la Pinta, La Niña y la Santa María

"El destino de la Humanidad y de los tres barcos más famosos de todos los tiempos, la Pinta, la Niña y la Santa María, están ahora en manos de los Forasteros del Tiempo".

Roberto Santiago, el autor de Futbolísimos, hace años nos presentó otra magnífica serie: Los Forasteros del Tiempo, que como los Futbolísimos además de entretener, nos presenta unos personajes muy cercanos a los pequeños y donde los valores del compañerismo, el trabajo cooperativo y la amistad son tan importantes como la aventura. Sin estos valores no se podrían dar resolución a los problemas que encontrarán en su travesía. Antes de entrar en la aventura de los Balbuena, presentamos otros libros sobre la Hispanidad y el descubrimiento de América para mayores y pequeños.

Si deseamos bucear directamente en los protagonistas, tenemos que leer Los cuatro viajes: testamento de Cristóbal Colón. Publicado por Alianza Editorial. Edición de Consuelo Varela. Tapas blandas, tamaño 18 x 12 cm, con 376 páginas. Ilustrado con documentos, esquemas y guías sobre cada uno de los viajes: las fechas y salidas de las expediciones; las características de los barcos; los tripulantes principales; la cronología de los descubrimientos; los objetivos propuestos; los resultados obtenidos y las fuentes bibliográficas para enriquecer más nuestra lectura. A partir de 17 años.

Venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, edición de Siglo XXI de España Editores, S.A. Tapas blandas, tamaño 22 x 14 cm, con 379 páginas. Nos plantea una colonización basada en el saqueo que incluso perdura en la actualidad por medio de "los tentáculos de las empresas multinacionales que saquean a todos los países en los que se introducen". La pobreza, la indigencia y el paro son consecuencia directa de la colonización porque la pobreza latinoamericana es la contrapartida de la riqueza de los países colonizadores. Galeano llama a luchar contra ese egoísmo: "en una sociedad socialista, a diferencia de la sociedad capitalista, los trabajadores ya no actúan urgidos por el miedo a la desocupación ni por la codicia. Otros motores —la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la toma de conciencia de los deberes y los derechos que lanzan al hombre más allá del egoísmo— deben ponerse en funcionamiento. Y no se cambia la conciencia de un pueblo en un santiamén". Este libro se publicó en 1971, pero se edita continuamente. Es un libro de cabecera de muchos "anticapitalistas" de Iberoamérica. La mayor publicidad de este ha sido su prohibición en varios países, aunque en la actualidad se puede comprar en cualquier librería. A partir de 17 años.

En el otro extremo, Arturo Pérez-Reverte nos presenta Una Historia de España. Es una colección de artículos publicados inicialmente en la revista XL Semanal, titulados Patente de corso, reunidos en un volumen por la Editorial Alfaguara. Con edición en tapas duras y también en bolsillo en tapas blandas, tamaño 25 x 16 cm, con 256 páginas. Con un lenguaje ameno, divertido e incluso sarcástico, nos muestra la historia de España en 91 capítulos, incluyendo el descubrimiento de América. Según sus propias palabras, el objetivo que buscaba con este texto era: "divertirme, releer y disfrutar; un pretexto para mirar atrás desde los tiempos remotos hasta el presente, reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de una manera poco ortodoxa". Es muy interesante para el alumnado de 4º de ESO y Bachillerato. Debemos tener en cuenta que no es un libro con planteamiento de "catedrático de historia", sino un relato muy personal. A partir de 14 años.

El descubrimiento de América: Gerónimo Stilton. Texto de Gerónimo Stilton. Guion de Luca Crippa y Maurizio Onnis, diseño de Lorenzo de Pretto y diseño gráfico de Mixhela Battaglin. Editorial Destino Infantil & Juvenil. Tapas duras, tamaño 28,5 x 22 cm, con 48 páginas. Formato cómic. Gerónimo Stilton, director del periódico El Eco del Roedor, nos presenta una nueva aventura. Los Gatos Piratas saben cómo viajar en el tiempo y se proponen cambiar la historia para conseguir fama y riqueza. Junto a Tea, Trampita, Benjamín y Pandora, nos subimos a bordo de la máquina del tiempo diseñada por el profesor Voltio, con la misión de derrotar a los Gatos Piratas y salvar el curso de la historia. Para resolverlo, deben viajar a la época del descubrimiento de América con el Ratovolador inventado por el profesor Voltio. A partir de 7 años.

Y por último tenemos Los Forasteros del Tiempo 18: La aventura de los Balbuena con Cristóbal Colón. Texto de Roberto Santiago y Pablo Fernández Vázquez. Ilustraciones de Guillermo Esteban Bustos. Tapas blandas, tamaño 21,5 x 15 cm, con 336 páginas.

Así comienza el libro: "Las aventuras de los Balbuena se iniciaron un día normal y corriente: habíamos ido al hiper de mi barrio a comprar unas bicis. Mi padre, mis dos hermanos y mi vecina Mari Carmen con su hija María. Estábamos en mitad del parking, subidos en nuestras bicis, preparados para pedalear, cuando de repente ocurrió: un ruido en el cielo, un tremendo resplandor blanco, un rayo que cae y de pronto… estábamos en el Black Rock. En el corazón del salvaje oeste. Esta fue su primera aventura, y desde ese momento han viajado por muchos lugares del mundo y a la vez por diferentes épocas históricas. En estas fechas en que recordamos el Descubrimiento de América, nos introducimos en la aventura nº 18 y viajamos junto con Cristóbal Colón".

Aunque es el tomo 18, su lectura se puede realizar de forma independiente. En las primeras páginas Sebas Balbuena nos presenta a su familia, los protagonistas de los viajes por distintas épocas históricas, y rápidamente introduce al lector en la aventura. No nos olvidemos de Mini Seb, el mejor amigo de Sebas, que no es otro niño, sino un mono capuchino.

Con este libro podemos trabajar los siguientes temas: crear afición por conocer la Historia; la necesidad de trabajar en equipo; la importancia del humor en nuestras vidas; las relaciones familiares; el enriquecimiento que tenemos todos con la interculturalidad; la necesidad de trabajar para tener una sociedad libre, solidaria y justa; y conocer los Derechos Humanos para poder defenderlos.

¿Quieres saber qué es el factor H? ¿Por qué Sebas puede viajar en el tiempo? ¿Conocer el vocabulario propio de los marineros y de sus embarcaciones? ¿Participar en el encuentro de grandes culturas? ¿Vivir una gran aventura? ¿Divertirte? Pues ya sabes: ponte a leer este libro y podrás dar respuesta a todas estas preguntas. Recomendado a partir de 10 años.

Tiempo de lectura: 5 horas y 15 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan:

Manuela Heredia Díaz, alumna de 1º Bachillerato: "Con anterioridad no había leído ningún libro de Roberto Santiago. En el Club de Lectura hablan muy bien de él. Preferí empezar a leer para el tema de la Hispanidad el de Venas abiertas; pero el que me animó a continuar con la lectura ha sido la familia Balbuena. Es un libro divertido, pero a la vez muy educativo, tanto para introducir en la historia de una forma amena a los más pequeños, como para aumentar su vocabulario, su expresión escrita y oral. Las ilustraciones también son muy atractivas, no solo acompañan y embellecen el texto, sino que le dan fuerza, personalidad propia. Para finalizar también quiero felicitar por la maquetación tan fluida. Es un libro de más de 300 páginas pero que se lee con mucha facilidad".

Actividades con su lectura:

Como siempre, las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer: título e ilustración de portada. ¿Conoces al autor de este libro? ¿Qué personajes piensas que son los que están en la portada? Descríbela y cuenta qué puede estar ocurriendo.

título e ilustración de portada. ¿Conoces al autor de este libro? ¿Qué personajes piensas que son los que están en la portada? Descríbela y cuenta qué puede estar ocurriendo. Durante la lectura: ¿Qué conocemos de la historia del descubrimiento de América? Marcamos diferencias entre la historia y la novela.

¿Qué conocemos de la historia del descubrimiento de América? Marcamos diferencias entre la historia y la novela. En nuestra aula: podemos realizar el decálogo del reciclado.

podemos realizar el decálogo del reciclado. Al finalizar el libro: nos convertimos en autores; creamos un nuevo viaje en el tiempo. ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Por qué? ¿A qué personajes conocerías?

Autoría:

Roberto Santiago (Madrid). Escritor, guionista y director de cine. Estudió Imagen y Sonido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y Creación Literaria en la Escuela de Letras de Madrid.

Entre sus libros destacan: Los Protectores (Premio El Barco de Vapor), Jon y la máquina del miedo (Premio Edebé de Literatura Infantil y Juventud), la colección de El Mundo según Claudio (Premio Internacional de Formatos), El ladrón de mentiras (Editorial SM), El sueño de Iván (Editorial SM), Alexandra y las siete pruebas (Editorial Edebé), y Bajo el fuego de las balas pensaré en ti (Edebé), además de las colecciones Los Futbolísimos y Los Forasteros del Tiempo (Editorial SM).

Ana (Editorial Planeta) es su primera novela para adultos. Ha recibido el Premio de Novela Fernando Lara por La rebelión de los buenos, publicada por Editorial Planeta, y el Premio Cervantes Chico por su contribución a la difusión de la literatura de calidad entre los más jóvenes.