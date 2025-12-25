La autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza da un paso clave con nuevas obras de adaptación de estructuras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso decisivo para el desarrollo de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza con la adjudicación de un contrato de 9,6 millones de euros destinado a adaptar el tramo Santa Cruz de Mudela-San Fernando de Henares a los requisitos de este servicio de transporte de mercancías. La actuación incluye también un paso superior en Aranjuez de la línea Madrid Chamartín-Valencia Norte.

Los trabajos se centrarán en la modificación de los gálibos de 49 estructuras —pasos superiores y pasarelas— en Madrid y Ciudad Real, incluyendo ajustes en la catenaria, rebajes de vía, reposición de servicios afectados y, en algunos casos, la demolición y reconstrucción de estructuras para permitir la circulación de semirremolques por vía ferroviaria.

La adaptación del paso superior en Aranjuez consistirá en sustituir el tablero actual por uno de menor canto, elevando la cota para ajustar la altura del hilo de contacto. En la mayoría de las estructuras (30), se intervendrá únicamente en el hilo de contacto, mientras que en otras se combinarán diferentes trabajos de adecuación.

Inversión estratégica

La puesta en marcha de la AF Algeciras-Zaragoza forma parte de un plan de inversión global superior a 500 millones de euros. Se trata de una infraestructura clave para aumentar la cuota del transporte ferroviario de mercancías, fortalecer la intermodalidad y reducir la presión del transporte por carretera, especialmente en los corredores entre Europa, España y Marruecos.

Entre las actuaciones previstas se incluyen:

La ampliación del gálibo en 182 estructuras (43 túneles, 131 pasos superiores y 8 puentes metálicos).

La ampliación de vías hasta 750 metros en 17 estaciones para mejorar la eficiencia de los trenes.

Trabajos de consolidación de la ladera de Almargen (Málaga) en un tramo de 7 km, mejorando la operatividad del tramo Bobadilla-Algeciras.

Implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud para flexibilizar las circulaciones ferroviarias.

Capacidad inicial y beneficios ambientales

En la fase inicial, la autopista ferroviaria permitirá dos circulaciones diarias por sentido entre Algeciras y Zaragoza, con camiones con origen o destino Marruecos. Un año después se ampliará a tres trenes diarios por sentido, sumándose otros servicios desde Huelva y Sevilla. Esto supone transportar unos 360 camiones al día, evitando 360.000 km de circulación por carretera y reduciendo emisiones de CO₂ en unas 620.000 toneladas anuales.

Hacia una red de autopistas ferroviarias

Actualmente, España cuenta con dos itinerarios de AF en servicio: Valencia-Madrid y Barcelona-Le Perthus. Además, el Ministerio trabaja en más de 20 nuevos corredores, en ambos anchos (ibérico y estándar), impulsando la logística ferroviaria y contribuyendo a una movilidad más sostenible y eficiente. La ejecución de estos proyectos podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), reforzando la infraestructura ferroviaria en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.