El audio clave del caso de los guardias civiles arrollados en Barbate: "Mi teniente coronel, con esas embarcaciones nos pueden pasar por encima"

Una grabación de audio puede desencadenar que la Justicia reabra el caso Barbate en el que dos guardias civiles perdieron la vida tras ser arrollados por una narcolancha en febrero del año pasado en el puerto barbateño. La familia de Miguel Ángel González Gómez, de uno de guardias civiles que falleció, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 1 de la localidad la reapertura de la causa contra los altos mandos del Instituto Armado. Los familiares de este agente consideran que el coronel de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, y el general de la Guardia civil de la zona IV, Luis Ortega Carmona, son responsables de dos delitos de homicidio con dolo eventual, por cuanto dieron las órdenes en el operativo desplegado en el recinto portuario el 9 de febrero de 2024 con el propósito de disuadir a varias narcoembarcaciones que se refugiaban allí del temporal.

En noviembre de año pasado, la Audiencia de Cádiz archivó la causa abierta contra los altos mandos al valorar que estos no incurrieron ni en un delito de homicidio imprudente ni un delito contra la seguridad de los trabajadores. Ahora, no obstante, el abogado que representa a la familia de una de las víctimas mortales del caso Barbate, Miguel Lozano, solicita la reapertura del procedimiento al aportar "pruebas desconocidas hasta el momento que pueden dar un giro radical al asunto", según el abogado.

Se trata de una grabacion de 50 minutos que recoge la charla que mantuvieron en junio del año pasado el sargento del GEAS al mando de la zódiac que fue arrollada y el padre de Miguel Ángel González, agente natural de San Fernando que residía en Algeciras. En esa conversación, este guardia civil detalla al progenitor lo sucedido en aquella jornada negra y afirma que advirtió a sus superiores en varias ocasiones del peligro que entrañaba la actuación, habida cuenta los escasos medios con los que los agentes tuvieron que enfrentarse a las narcolanchas que estaban fondeadas en el puerto de Barbate.

La mañana del 9 de febrero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó Algeciras para presentar un nuevo Plan Especial de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico, el primero tras cumplirse un año de la disolución del OCON-Sur. Al terminar el acto, los agentes que participaron regresaron a sus casas sobre las 14:30 horas. Poco después, cuando el sargento del GEAS se encontraba en su coche en una venta en Medina Sidonia recibió una llamada del teniente coronel de Operaciones de Algeciras, que le dijo: "A ver si podéis ir a Barbate con vuestras embarcaciones a solucionarlo".

El teniente de Algeciras se refería a la presencia de narcolanchas, al menos seis, en la bocana del puerto de Barbate. La respuesta del sargento a su superior fue: "Mi teniente coronel, con esas embarcaciones nos pueden pasar por encima". A su lado, supuestamente, se encontraba el coronel de Cádiz que, según la versión del sargento, restó gravedad al asunto: "Pero si de allí no pueden salir".

La conversación con la que se pretende reabrir la causa contra la cadena de mandos prosigue así: "Cuando hablo luego con el coronel de Cádiz, me dice: Ya te ha contado el teniente coronel lo que pretendemos en el puerto de Barbate: que tú te cojas dos embarcaciones pequeñas. Allí hay personal del GAR y del Servicio Marítimo'", le contó el sargento al padre de Miguel Ángel. "Coronel, con estas embarcaciones, esto es un riesgo", respondió el guardia civil a su superior. "Sí, pero ya sabes quién ha estado aquí esta mañana", en alusión a Marlaska. "Coronel, con estas embarcaciones nos pueden pasar por encima", insistió el sargento del GEAS que sobrevivió, junto con otros compañeros, a la embestida mortal de la narcolancha.

El sargento propuso entrar con una embarcación más grande. Ante esta sugerencia, siempre según su versión, el coronel se negó. "No hay embarcaciones para entrar por fuera, además que son moritos, no te van a pasar por encima".

"Cuando me reprocha que le esté poniendo pegas, me comenta: Los medios de comunicación se encuentran allí [en Barbate], y también están Subdelegación y Delegación del Gobierno… No nos podemos permitir no hacer nada", continúa la conversación.

"Aquello no pintaba bien". "Hasta los cascos que llevaban los dos miembros del GAR se los tuvimos que proporcionar nosotros", comentó el sargento al padre del agente asesinado, lo que deja en evidencia la precariedad de medios en el dispositivo desplegado aquel 9 de febrero en Barbate.

Después de la embestida mortal, algunos agentes consiguieron que la pequeña zódiac en la que viajaban arrancara de nuevo. "Me tiré al agua, cogí a Miguel Ángel y regresamos a tierra. Luego llamé al coronel para informarle de lo sucedido. Estaba preocupado porque llevaba yo la embarcación, pero me contestó: Si hay algún responsable de esto, soy yo, que he sido quien lo ha organizado todo", según el relato de los hechos que el sargento ofreció al padre de la víctima.

Nuevas pruebas

El abogado Miguel Lozano ya ha anunciado que presentará nuevas grabaciones en el juzgado que "pueden modificar la posición de la Fiscalía en la causa contra los mandos (hasta ahora contraria a imputarlos), así como la investigación realizada por el Ministerio del Interior sobre la responsabilidad atribuible a la Administración".