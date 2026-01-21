El Audaz de la Armada española sigue de cerca al destructor Severomorsk, otro buque ruso en el tablero estratégico del Estrecho

El Buque de Acción Marítima Audaz y el patrullero Centinela han reforzado su presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional, con el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo como puntos claves, donde en la última semana han realizado el seguimiento y monitorización de dos barcos de la marina rusa, uno de ellos un destructor.

El Audaz, desplegado en el mar de Alborán y estrecho de Gibraltar desde el pasado diciembre, ha asumido la vigilancia del destructor ruso Severomorsk durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Al finalizar esta tarea, retomó sus labores de vigilancia en el mar de Alborán, para reforzar la presencia naval en las proximidades de las islas Chafarinas, ubicadas en el norte de África, donde hay destacamentos permanentes del Ejército de Tierra, que contribuyen al apoyo y la seguridad de dichos territorios.

En la misma semana, el buque se encargó de la monitorización y vigilancia de otro convoy con bandera rusa, formado por la corbeta Boikiy y el mercante General Skobelev, durante su tránsito hacia el Atlántico, tras cruzar el estrecho de Gibraltar. Estos busques rusos fueron los protagonistas de un tenso encuentro a tres banderas frente a las costas del Campo de Gibraltar, cuando el patrullero de alturaFuror (P-46) detectó la presencia de la corbeta de guerra de Rusia con misiles guiados Boikiy mientras escoltaba al petrolero mercante General Skobelev navegando hacia el oeste. En la escena entró el HMS Dagger, un pequeño patrullero rápido de la clase Cutlass de la Royal Navy británica con base en el Peñón. España, Reino Unido y Rusia cara a cara en un eje estratégico militar de primer orden que plantea desafíos casi diarios.

Observación desde un buque de la Armada española. / EMAD

Días después, estos barcos rusos fueron avistados mientras entraban en el litoral gallego, y a partir de entonces fueron vigilados por el patrullero de altura Centinela, que mantuvo el seguimiento del convoy hasta su entrada en aguas francesas.

Durante estas operaciones, ambos buques de la Armada han reportado de forma continua la situación y evolución al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima, ubicado en Cartagena, agrega el EMAD.

Estas misiones tienen como objetivo contribuir a la seguridad marítima en aguas de interés nacional y garantizar la libertad de navegación, así como detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.