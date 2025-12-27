La Asociación Down Campo de Gibraltar Besana agradece la gran acogida de su calendario solidario 2026

La Asociación Down Campo de Gibraltar Besana ha expresado su agradecimiento a la población campogibraltareña por la excelente acogida del calendario solidario 2026, una iniciativa que está a punto de agotar miles de ejemplares y que se ha distribuido por distintas localidades de la comarca.

El calendario, que cuenta con la participación de artistas del Campo de Gibraltar, se ha convertido en una importante fuente de financiación para la entidad, permitiendo subvencionar actividades, talleres y programas de apoyo a las familias de personas con síndrome de Down que forman parte de la asociación.

Desde Besana destacan que esta edición ha sido posible gracias al patrocinio principal de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), así como a la colaboración de numerosas empresas de la comarca, cuyo apoyo ha resultado clave para sacar adelante el proyecto.

En la recta final de la campaña de venta, la asociación anima a la ciudadanía, empresas y comercios a seguir sumándose a la iniciativa, subrayando que el calendario busca llenar hogares y espacios de trabajo con imágenes que reflejan la naturalidad, la inclusión y la complicidad entre los chicos y chicas con síndrome de Down y los artistas participantes.

En esta edición han colaborado los artistas Mari Luz Navarro, Santos Álvarez León, Antonio Peralta ‘El Kuko’, Don José, Juan Sierra, David Morales, Antonio Aras, Brisa Fenoy, Ismael Pinteño, Bernardo Martínez Torres, Yeyo Argüez y Celeste Lozano Rubio, a quienes la asociación ha querido agradecer de forma especial su implicación y sensibilidad.

Besana también ha mostrado su reconocimiento al patrocinador principal, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, y a las empresas colaboradoras: MYG Palmones, DOCKS, Puenteuropa, Fideliza S.L., Prácticos del Puerto de Algeciras, Portuarios de Algeciras (FAASPA), Bar Casa Pepe, Padilla Sila, Q Ros Bar, Taller de Radiadores Lerena, Frida Beautiful Pub, El Pargo, Sergio Zea, Talleres Álvarez Núñez, Un Cuarto Más, Bar Rincón de Luis, Contratiempo, Coco Beauty y Heladería Pingüi.

La asociación ha reiterado su agradecimiento a toda la comarca por el respaldo recibido, destacando que iniciativas solidarias como esta contribuyen a seguir avanzando en la inclusión y la visibilización de las personas con síndrome de Down en el Campo de Gibraltar.