La Armada refuerza el estrecho de Gibraltar con el patrullero 'Serviola' con el mundo en vilo por Oriente Medio

La Armada ha reforzado su presencia marítima en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán con el Patrullero de Altura Serviola. El buque está desarrollado una operación de presencia, vigilancia y disuasión (OPVD) en los espacios marítimos de interés permanente en una zona siempre delicada como el Estrecho, especialmente en estos momentos en los que los ataques de EEUU e Israel al régimen de Irán han provocado una escalada de incidentes bélicos en Oriente Medio. La Marina estadounidense ha enviado dos destructores con base en Rota al Mediterráneo para defender a su aliado Israel.

El despliegue del Serviola estaba programado por la Armada mucho antes de este nuevo panorama geoestratégico con lo sucedido en Irán. Durante este despliegue naval, de dos meses de duración, el Serviola desarrolla los cometidos propios de las Operaciones de Seguridad Marítima, que consisten en la verificación y el control del tráfico marítimo, con el fin de asegurar la libertad de navegación. Además, realiza acciones de presencia naval en proximidades de la isla de Alborán y aguas de soberanía española en el norte de África.

Para esta OPVD, el patrullero ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, con el objetivo de incrementar sus capacidades de protección de la fuerza e interdicción marítima.

Además, el Serviola tiene previsto hacer escalas en el puerto de Motril, en Granada, del 8 al 12 de marzo; en la base Naval de Rota, del 23 al 27 de marzo; y, finalmente, en Málaga del 10 al 14 de abril. Tras concluir este despliegue, el patrullero navegará en demanda de su base en Ferrol.

Esta misión se realiza en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de las Fuerzas Armadas, con el buque integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). Adicionalmente, el buque efectuará apoyo asociado a la Operación Sea Guardian de la OTAN.

Patrullero de Altura

El Patrullero de Altura Serviola es uno de los tres patrulleros de altura dependientes del Comandante de las Unidades de Acción Marítima en Ferrol. Entre sus principales cometidos, realiza misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mar.

Mando Operativo Marítimo y las OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM y bajo control operativo del Mando de Operaciones, distintos buques de la Armada realizan OPVD, que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.