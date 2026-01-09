Arcgisa recibe 1,7 millones de euros para renovar su flota con vehículos eléctricos y de cero emisiones

La Junta de Andalucía ha dado un importante espaldarazo a la gestión sostenible de residuos en el Campo de Gibraltar. A través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Gobierno andaluz ha concedido una ayuda de 1.718.631,10 euros a Agua y Residuos del Campo de Gibraltar SA (Arcgisa) para la compra de vehículos destinados a la recogida separada de biorresiduos.

Esta subvención forma parte de un paquete más amplio de 10 millones de euros con el que la administración autonómica pretende reforzar la capacidad de los municipios para adaptarse a las exigencias europeas y avanzar hacia un modelo de gestión circular y respetuoso con el medio ambiente.

Apuesta por la movilidad sin emisiones

Del total concedido a Arcgisa, 1.545.719,16 euros se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por biogás, mientras que 172.911,94 euros irán para vehículos híbridos de gas natural o GLP. Una distribución que refleja la apuesta decidida del Gobierno andaluz por priorizar tecnologías de cero emisiones directas de dióxido de carbono frente a los tradicionales combustibles fósiles.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, han subrayado el compromiso de Andalucía con la descarbonización, la modernización de los servicios públicos y el cumplimiento de los estándares europeos de sostenibilidad.

Un desafío europeo que requiere inversión local

El incremento global en la producción de residuos, impulsado por nuevos hábitos de consumo y el crecimiento demográfico, ha llevado a la Unión Europea a endurecer su normativa. Los estados miembros deben garantizar planes de gestión y prevención que aseguren un tratamiento eficaz, reduzcan el impacto ambiental y maximicen el reciclaje.

España incorporó estos principios con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que sitúa a las entidades locales en el centro de la estrategia de recogida separada y tratamiento. En Andalucía, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta la responsabilidad de planificar, supervisar y controlar esta gestión, lo que se traduce en planes específicos y líneas de apoyo territorial.

166 millones para las entidades locales andaluzas

El Plan Integral de Residuos de Andalucía (Pirec 2030) es uno de los instrumentos clave para promover la reducción de residuos, su valorización y la inversión en infraestructuras municipales, especialmente en zonas rurales. A través de este plan y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU, el Gobierno andaluz ha movilizado 166 millones de euros en ayudas a las entidades locales para implantar y mejorar la recogida separada de biorresiduos.

Estas subvenciones son fundamentales para reforzar la capacidad operativa de los municipios y ayudarles a cumplir con los ambiciosos objetivos de reciclaje fijados por Europa. Además, desde la aprobación de la Ley de Economía Circular en 2023, Andalucía ha consolidado su liderazgo en políticas de sostenibilidad que fomentan el uso eficiente de los recursos y evitan que los residuos acaben en vertederos.