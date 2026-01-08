La Diputación inyecta 500.000 euros para renovar la flota municipal de Los Barrios con ocho nuevos vehículos

Autoridades provinciales y municipales, junto a los nuevos vehículos que se incorporan al parque móvil del Ayuntamiento de Los Barrios para el mantenimiento urbano.

La Diputación de Cádiz ha financiado con 500.000 euros la incorporación de ocho nuevos vehículos destinados al mantenimiento urbano del municipio de Los Barrios, una actuación que permitirá al Ayuntamiento renovar su parque móvil y reforzar los trabajos diarios de conservación de calles, plazas y espacios públicos.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, han presentado este jueves la nueva dotación, que se incorpora a la flota de la delegación municipal de Obras y Servicios gracias a una subvención concedida por el ente provincial.

El Ayuntamiento ya dispone de siete vehículos: tres furgonetas de cinco plazas, dos de tres plazas y otras dos de nueve plazas. La dotación se completará en las próximas fechas con la incorporación de un camión, que elevará a ocho el número total de unidades adquiridas.

Durante su intervención, Almudena Martínez ha destacado que estos nuevos vehículos permitirán mejorar el mantenimiento urbano y, con ello, la calidad de vida de los vecinos, además de contribuir a una mejor imagen del municipio tanto para residentes como para visitantes. La presidenta ha subrayado que Los Barrios es un municipio “en expansión” desde el punto de vista residencial, comercial e industrial y un “motor clave” para el desarrollo económico del conjunto de la provincia.

En este contexto, Martínez ha defendido el papel de la Diputación como “administración tractora” capaz de impulsar a un municipio que, a su vez, actúa como dinamizador del Campo de Gibraltar y del resto del territorio provincial.

Parte de la nueva flota destinada a la delegación de Obras y Servicios, adquirida con una inversión de 500.000 euros de la Diputación de Cádiz.

La renovación de la flota municipal se enmarca en una inversión global de la Diputación de Cádiz de unos dos millones de euros en Los Barrios durante 2025, a través de planes provinciales y subvenciones nominativas. Entre las actuaciones destacadas, la presidenta ha citado el Plan de Asfaltado que se está ejecutando en el parque comercial Palmones II y en diversas zonas residenciales, para el que la Diputación aporta un millón de euros.

Martínez del Junco también ha destacado la “estrecha colaboración” entre ambas administraciones, una cooperación que ha calificado de “esencial” y que, según ha asegurado, continuará en el futuro.

Por su parte, el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha agradecido el apoyo “fundamental” de la Diputación y de su presidenta, destacando que esta inversión permitirá renovar el parque móvil municipal y mejorar la prestación de los servicios públicos que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía.