La Policía Local de Los Barrios detiene a un hombre buscado por la Justicia durante el operativo de Navidad

Agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de Los Barrios.

Los dispositivos especiales de seguridad desplegados por la Policía Local de Los Barrios durante las fiestas navideñas han dado sus frutos. Agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) han logrado la detención de un individuo sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor, en una operación que se desarrolló sin incidentes.

La intervención se produjo en el transcurso de uno de los servicios preventivos que la Policía Local mantiene activos durante el periodo navideño, un dispositivo especialmente reforzado para hacer frente al incremento de la actividad social y comercial característica de estas fechas.

Durante el desarrollo del servicio, los agentes procedieron a la identificación rutinaria de una persona. Al consultar las bases de datos policiales, comprobaron que sobre ella recaía una orden de búsqueda y detención dictada por la autoridad judicial competente. Ante esta circunstancia, los policías actuaron de inmediato siguiendo los protocolos legalmente establecidos, procediendo a su detención en el acto.

El detenido fue puesto a disposición judicial tras las diligencias oportunas. Según fuentes policiales, la actuación se desarrolló con total normalidad, sin que se registraran incidentes destacables.

Desde la Policía Local se subraya la importancia de la labor preventiva y de proximidad que realiza el GOAP, especialmente visible durante estos operativos especiales. Estos dispositivos no solo permiten incrementar la presencia policial en la vía pública —un elemento disuasorio fundamental—, sino que también facilitan la detección y actuación ante situaciones que requieren la intervención de las fuerzas de seguridad.