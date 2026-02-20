La app de la Universidad de Cádiz que reduce reingresos hospitalarios ya es finalista nacional

La Universidad de Cádiz ha vuelto a situar al Campo de Gibraltar en el mapa de la innovación sanitaria nacional. Su proyecto mICardiAPP ha sido seleccionado como finalista en los X Premios SaluDigital, unos galardones de ámbito estatal organizados por Grupo Mediforum que reconocen las iniciativas tecnológicas con mayor impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida.

La aplicación competirá en la categoría de App de Salud después de que el jurado evaluara 118 candidaturas en una edición récord. La entrega de premios se celebrará el próximo 26 de marzo en CaixaForum Madrid, en un contexto de alta competitividad y visibilidad para los proyectos seleccionados.

Detrás de mICardiAPP hay un equipo interdisciplinar con una destacada participación de investigadoras de la Facultad de Enfermería del Campus Bahía de Algeciras. El proyecto está liderado por las profesoras Pilar Bas Sarmiento y Martina Fernández Gutiérrez, y representa un ejemplo del papel estratégico de la enfermería en la innovación sanitaria.

La aplicación nace de una necesidad muy concreta: mejorar el día a día de las personas con insuficiencia cardíaca, actualmente la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años en España. Lejos de limitarse al control de constantes, mICardiAPP propone un cambio de paradigma: pasar del paciente pasivo al paciente empoderado.

Del hospital al móvil: así funciona mICardiAPP

La herramienta permite monitorizar distintos aspectos relacionados con la enfermedad e integra módulos específicos para el control de la medicación, el seguimiento de la alimentación, el registro de actividad física y la identificación precoz de signos y síntomas de alarma

Pero va más allá. Incorpora alfabetización en salud para que el paciente comprenda mejor su patología, dinámicas de juego y retos personalizados que refuerzan la adherencia, y apoyo emocional orientado a mejorar la experiencia global. El objetivo es claro: fomentar la autogestión informada y sostenida en el tiempo.

La ambición del proyecto no es menor. El equipo investigador evaluará, mediante un ensayo clínico aleatorizado, si el uso de la aplicación logra reducir los reingresos hospitalarios y la mortalidad asociada a la insuficiencia cardíaca, al tiempo que mejora la calidad de vida y disminuye la carga asistencial del sistema sanitario.

Un proyecto de excelencia financiado por el ISCIII

mICardiAPP forma parte de un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) dentro de la Acción Estratégica en Salud 2025, una de las convocatorias más exigentes del sistema nacional de I+D+i biomédico. La iniciativa está liderada desde el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste del Servicio Andaluz de Salud y el Campus Bahía de Algeciras de la UCA.

En el proyecto participan profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras, docentes e investigadores de la Facultad de Enfermería (Grupo PAIDI CTS1019) y otros grupos de la Universidad de Cádiz (CTS158, TIC195 y FQM243).

Además, la investigación ya contaba con respaldo de fondos Feder Andalucía y del Plan Propio de la UCA, consolidándose ahora como una iniciativa de excelencia con proyección nacional.

Un equipo mixto del Hospital Punta Europa y la UCA impulsa una app pionera para pacientes con insuficiencia cardiaca. / SAS

Algeciras, referente emergente en innovación sanitaria

El reconocimiento como finalista en los Premios SaluDigital no solo impulsa la visibilidad pública de mICardiAPP. También refuerza el papel de Algeciras y del Campo de Gibraltar como nodos emergentes en investigación sanitaria de alto nivel.

El proyecto demuestra que la descentralización del talento es posible y que la innovación no entiende de periferias. Desde un campus universitario situado lejos de las grandes capitales, la UCA ha logrado competir en el máximo nivel nacional con una propuesta que puede transformar la forma en que miles de pacientes cardíacos gestionan su enfermedad.

En un país donde la insuficiencia cardíaca supone uno de los mayores retos asistenciales por envejecimiento poblacional, iniciativas como mICardiAPP apuntan hacia un futuro en el que la tecnología, la enfermería y la investigación pública caminan de la mano para salvar vidas y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.