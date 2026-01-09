Una app desarrollada en Algeciras podría revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en España

Un equipo mixto del Hospital Punta Europa y la UCA impulsa una app pionera para pacientes con insuficiencia cardiaca.

El Campo de Gibraltar acaba de escribir un capítulo inédito en la investigación sanitaria andaluza. Por primera vez, un proyecto liderado íntegramente desde Algeciras —sin participación gaditana como cabeza visible— ha logrado la codiciada financiación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el organismo que marca la excelencia investigadora en España.

La protagonista es mICardiApp, una aplicación móvil que promete cambiar las reglas del juego para los pacientes con insuficiencia cardíaca, la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años en nuestro país. Detrás de este logro está un equipo mixto del Hospital Universitario Punta Europa y la Facultad de Enfermería del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, coordinado por el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA).

Del hospital a casa: un cambio de paradigma

Pilar Bas Sarmiento y Eduardo Sánchez Sánchez, los investigadores principales del proyecto, han conseguido lo que parecía imposible: que el ISCIII apueste por una iniciativa nacida y desarrollada completamente en el Campo de Gibraltar. Su propuesta ha sido seleccionada en la competitiva convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2025, donde solo los proyectos más sólidos logran hacerse un hueco.

¿Qué hace tan especial a mICardiApp? A diferencia de otras aplicaciones de monitorización, esta herramienta va mucho más allá del simple seguimiento de constantes. Incorpora alfabetización en salud —es decir, enseña al paciente a entender su enfermedad—, autogestión avanzada con control de alimentación, actividad física, medicación y gestión emocional, y un sistema de juegos y retos personalizados para mantener la motivación.

La filosofía es clara: pasar del cuidado pasivo al empoderamiento del paciente. Que la persona con insuficiencia cardíaca no sea un mero receptor de tratamiento, sino un agente activo en el control de su salud.

Un ensayo clínico para demostrar su eficacia

El estudio financiado por el ISCIII evaluará mediante un ensayo aleatorizado si mICardiApp cumple las expectativas: reducir significativamente los reingresos hospitalarios y la mortalidad, aliviar la presión sobre el sistema sanitario y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar que integra profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del Hospital Universitario Punta Europa, investigadores de la Facultad de Enfermería (Grupo PAIDI CTS1019) y otros grupos de la Universidad de Cádiz (PAIDI CTS158, TIC195, FQM243). Ya tenía el respaldo previo de fondos Feder Andalucía y del Plan Propio de la UCA, pero la financiación del ISCIII lo eleva a la categoría de investigación de excelencia nacional.

Algeciras, en el mapa de la innovación sanitaria

Para Julio Ríos de la Rosa, gerente del INiBICA, este logro tiene un significado que trasciende lo científico. "Valida la estrategia del instituto en cuanto a que la investigación de excelencia fluye a través de la integración efectiva entre los nodos hospitalarios de la provincia y los distintos campus de la Universidad de Cádiz", explica.

Y añade: "Este hito refuerza la integración territorial, uno de los aspectos mejor valorados en la reciente auditoría de acreditación del INiBICA, recientemente concedida por el ISCIII. El éxito del equipo de Algeciras valida la apuesta de la dirección por descentralizar el talento y potenciar grupos emergentes en áreas como el Campo de Gibraltar, dotándoles de estructura para competir al más alto nivel nacional".

En definitiva, mICardiApp no solo podría mejorar la vida de miles de pacientes cardíacos. También demuestra que la investigación puntera no está reñida con la descentralización y que el talento puede florecer —y brillar— lejos de las grandes capitales.