El tiempo
La borrasca Nils también golpea al sur de Andalucía

La APBA destina 10,8 millones de euros a la atención a los pasajeros frente a los nuevos controles Schengen en Algeciras y Tarifa

El Puerto saca a concurso el servicio de auxiliares de la Policía Nacional que darán información a los viajeros no comunitarios

El Puerto de Algeciras embarca 800 trailers y 300 remolques al día para deshacer el atasco de camiones

Vehículos saliendo de un ferry en el Puerto de Algeciras en 2024.
Vehículos saliendo de un ferry en el Puerto de Algeciras en 2024. / Nono Rico / Europa Press

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha sacado a concurso un nuevo servicio para ayudar a la Policía Nacional en la atención a los pasajeros ante la puesta en marcha de los nuevos controles fronterizos Schengen en los puertos de Algeciras y Tarifa.

Estos controles forman parte del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que comenzarán a aplicarse este año en toda la Unión Europea. Su principal novedad es que los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE ya no recibirán el tradicional sello en el pasaporte, sino que deberán registrar sus datos biométricos —como huellas dactilares o imagen facial— en equipos electrónicos instalados en las terminales.

El proyecto se desarrolla en dos fases. La primera, ya adjudicada a la empresa INETUM, incluye la instalación de los equipos tecnológicos, su mantenimiento durante tres años y la formación del personal que trabajará en apoyo a la Policía Nacional.

La segunda fase, que ahora sale a licitación, contempla la contratación de ese personal auxiliar durante tres años. Su función será informar a los viajeros, resolver dudas, ayudarles a utilizar las máquinas de registro y organizar las colas para que el paso por el control sea más ágil y ordenado. El presupuesto de esta fase asciende a 10,8 millones de euros.

La iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea, que aporta el 75% de la inversión y el 100% de los gastos de funcionamiento a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Los nuevos controles entrarán en funcionamiento antes del verano y afectarán a los viajeros no comunitarios que entren o salgan por los puertos de Algeciras y Tarifa.

También te puede interesar

Lo último

stats