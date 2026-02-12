La APBA destina 10,8 millones de euros a la atención a los pasajeros frente a los nuevos controles Schengen en Algeciras y Tarifa

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha sacado a concurso un nuevo servicio para ayudar a la Policía Nacional en la atención a los pasajeros ante la puesta en marcha de los nuevos controles fronterizos Schengen en los puertos de Algeciras y Tarifa.

Estos controles forman parte del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que comenzarán a aplicarse este año en toda la Unión Europea. Su principal novedad es que los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE ya no recibirán el tradicional sello en el pasaporte, sino que deberán registrar sus datos biométricos —como huellas dactilares o imagen facial— en equipos electrónicos instalados en las terminales.

El proyecto se desarrolla en dos fases. La primera, ya adjudicada a la empresa INETUM, incluye la instalación de los equipos tecnológicos, su mantenimiento durante tres años y la formación del personal que trabajará en apoyo a la Policía Nacional.

La segunda fase, que ahora sale a licitación, contempla la contratación de ese personal auxiliar durante tres años. Su función será informar a los viajeros, resolver dudas, ayudarles a utilizar las máquinas de registro y organizar las colas para que el paso por el control sea más ágil y ordenado. El presupuesto de esta fase asciende a 10,8 millones de euros.

La iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea, que aporta el 75% de la inversión y el 100% de los gastos de funcionamiento a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Los nuevos controles entrarán en funcionamiento antes del verano y afectarán a los viajeros no comunitarios que entren o salgan por los puertos de Algeciras y Tarifa.