Antonio Sanz carga contra el PSOE por el tratado de Gibraltar y les acusa de “traicionar” al Campo de Gibraltar

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento del 12 de marzo de 2026.

El debate sobre el futuro del Campo de Gibraltar y su relación económica con Gibraltar ha vuelto a encender este jueves el pleno del Parlamento andaluz. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, arremetió contra el PSOE por su postura ante el tratado y les acusó de defender “la desigualdad compartida” que, a su juicio, provocará el acuerdo impulsado por el Gobierno central.

Sanz aseguró que el pacto con la colonia británica supone “una oportunidad perdida” para haber defendido los intereses de la comarca gaditana. “Era el momento de haber defendido al Campo de Gibraltar y ustedes han defendido a Gibraltar. Han dejado tirado al Campo de Gibraltar”, afirmó durante su intervención.

El consejero respondió así a la pregunta formulada por la parlamentaria socialista por Cádiz, Rocío Arrabal, quien reclamó explicaciones sobre las actuaciones de la Junta para proteger los intereses económicos y laborales de la comarca tras el reciente acuerdo sobre el Peñón.

Arrabal acusó al Ejecutivo andaluz de no haber hecho “absolutamente nada” por el Campo de Gibraltar y de limitarse a anunciar proyectos que, según dijo, “no existen”. Entre ellos mencionó la Ciudad de la Justicia de Algeciras o las “112 medidas” prometidas en su día para afrontar las consecuencias del Brexit.

“Trabajen para la comarca, inviertan, que también es Andalucía y la tienen completamente olvidada”, reclamó la diputada socialista, quien también pidió medidas para impulsar el turismo y la ejecución de infraestructuras prometidas. “Algo, consejero, hagan algo. Solamente hacen promesas y cartón pluma”, remachó.

La batalla política por el tratado

La parlamentaria socialista defendió, por el contrario, que el acuerdo con Gibraltar puede suponer una oportunidad para la zona. Según explicó, la eliminación de la Verja y el nuevo marco de relaciones abrirían un modelo de convivencia que traería “prosperidad compartida para ambos lados”.

Arrabal también reprochó al PP que esté “fuera de la foto de un hito histórico”, en referencia al entendimiento alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular la relación de Gibraltar con el espacio europeo tras el Brexit.

Sanz, sin embargo, rechazó esa visión y acusó al PSOE de respaldar un acuerdo que generará un “desequilibrio fiscal” entre Gibraltar y la comarca española.

El “equilibrio fiscal”, una vieja reivindicación

El consejero insistió en que la prioridad debería haber sido garantizar el llamado equilibrio fiscal para el Campo de Gibraltar. Esta reivindicación histórica busca compensar la diferencia de condiciones económicas y fiscales entre la comarca y Gibraltar mediante incentivos que permitan competir en igualdad de condiciones.

Según Sanz, el acuerdo actual no corrige esa asimetría. “Ustedes lo que han provocado es un desequilibrio fiscal”, afirmó, antes de reclamar una medida concreta: que el Campo de Gibraltar sea declarado zona de especial interés económico conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Eso sí que sería apoyar al Campo de Gibraltar. Si no apoyan esa declaración, estarán traicionando a esta comarca”, sostuvo.

Esta idea se acerca a la propuesta que distintas entidades económicas vienen defendiendo para la zona. Entre ellas, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que trabaja en un informe socioeconómico con el que reclamará al Gobierno central la implantación de una Zona Económica Especial. Esta figura permitiría ofrecer ventajas fiscales y simplificar trámites administrativos para atraer inversión y favorecer la reindustrialización.

Además, esta iniciativa también se plantea como respuesta al creciente peso logístico del puerto marroquí de Tánger-Med en el Estrecho.

Las inversiones de la Junta

Durante su intervención, el consejero defendió la actuación del Gobierno andaluz y enumeró distintas inversiones anunciadas para la comarca. Entre ellas citó 18 millones de euros para el área logística de la Bahía de Algeciras, 22 millones para la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras y 1,2 millones para actuaciones en el puerto de armadores de La Línea de la Concepción.

Sanz aseguró que el Ejecutivo autonómico sí está impulsando proyectos para el desarrollo del Campo de Gibraltar y concluyó su intervención con un reproche directo a la bancada socialista. “Yo puedo rellenar durante horas, ustedes no hubieran rellenado nunca ni un segundo de la pregunta que usted me hace”, zanjó.