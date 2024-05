Antonio Sanz pide sin éxito al Gobierno la participación de la Junta en la negociación sobre Gibraltar

El consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha reclamado este lunes al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, participar en la negociación sobre Gibraltar; cuestión que le ha sido denegada por el titular de la diplomacia española en la reunión con los alcaldes del Campo de Gibraltar. Sanz también ha demandado un estatuto fiscal diferenciado.

Sanz ha pedido la participación de la Junta en las conversaciones apelando al artículo 240 del Estatuto de Autonomía. "Cuesta trabajo pensar por qué Gibraltar, que no es un Estado soberano, participa en las negociaciones invitado por su Gobierno y el Gobierno de España no invita a la Junta de Andalucía a participar", ha dicho el consejero. Ante la respuesta negativa, "será la primera vez en la historia que habrá una mesa a tres y no a dos o a cuatro".

El consejero también ha defendido una fiscalidad específica. "Creemos que igual que la tienen otros territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, el Campo de Gibraltar y sobre todo La Línea, tienen una situación única, no sólo en Europa sino en el mundo, que la Unión Europea debería respaldar. Además, la normativa europea así lo permite", ha añadido el consejero andaluz, quien ha pedido además que cuando se hable de "prosperidad compartida, se trabaje realmente por impulsar social y económicamente al Campo Gibraltar y el acuerdo beneficie a los trabajadores 15.000 personas que cruzan la verja todos los días para trabajar".

Para el representante del Gobierno andaluz, a la reunión ha "faltado profundidad, concreción y creo que ha quedado superficial para la importancia de lo que se está negociando y tratando". Ha solicitado también compromisos en materia medioambiental, en seguridad en relación con los espacios compartidos, como puede ser el aeropuerto, protección a los pescadores de la zona, controles suficientes en el tráfico ilegal de tabaco, entre otros.

El consejero ha asegurado que a pesar de que "no hemos tenido información de todo esto, la Junta tiene las manos tendidas en esta negociación", ha apuntado Sanz, quien ha hablado de crear una mesa interadministrativa en la que el Gobierno tome la iniciativa y donde "todas las administraciones nos podamos comprometer y sigamos manteniendo un trabajo potente para que sea una oportunidad histórica de impulso y progreso para los campogibraltareños".